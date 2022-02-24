У Конотопі та Глухові на Сумщині повідомляють про поранених та загиблих

Наразі в Конотопі повідомили про 6 поранених, з яких двоє - цивільні. У Глухові загалом 11 поранених людей, одна людина загинула Про це повідомили у Глухівській та Конотопській центральних районних лікарнях.

На приймальні Глухівської ЦРЛ повідомили, що до них у лікарню потрапило 11 поранених. Наразі на лікуванні знаходиться 9 осіб. Один поранений в тяжкому стані відправлений в Сумську обласну лікарню. Один з легкими пораненнями вже вдома.

Василь Згонник, головний лікар Конотопської ЦРЛ, повідомляє: "В лікарні 6 поранених, серед яких 4 військових. Один у тяжкому стані. Також під обстріл на московській трасі потрапили двоє цивільних: чоловік та дитина".

За словами мера міста Надії Вайло, у Глухові бойові сутички відбулися у військовій частині на трасі "Кіпті-Бачівськ". Є втрати серед мирного населення: троє поранених, одну людину вбито. Також, внаслідок обстрілу, на трасі згоріла заправка. «Було чутно постріли, є поранені, наразі – вони у лікарнях. Зараз на території міста російських військових немає, бойові дії не ведуться», - говорить Надія Вайло.

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