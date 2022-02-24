Бій у Сумах: є загиблі та поранені

У Сумах був бій на вулиці Г. Кондратьєва — в районі кадетського корпусу. Про це повідомили в Сумській ОДА.

У результаті — 6 поранених, з них троє у важкому стані, 3 загиблих.

Війська Російської Федерації у районі Сум. Війська ЗС РФ відступили назад у бік Конотопа. Один із танків знищили протитанковим комплексом NLAW.

О 17.30 радниця голоси Сумської обласної адміністрації Альона Бояринова поідомила, що ворог не відступає.

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