У передмісті Охтирки триває бій. Понад 30 поранених доставили до лікарні. Про це повідомила радниця голови Сумської ОДА Альона Бояринова.

Бій розгортається на залізничній станції та військовій частині.

Також поранені два бійці російської армії.

На своїй сторінці у facebook міський голова Тростянця Юрій Бова написав, що до Тростянця наближається колона військової техніки у складі великої кількості бронетранспортерів, піхоти.

Також за інформацією Юрія Бови, російські війська, більше сотні одиниць воєнної техніки, пройшли через Велику Писарівку, Славгород та інші населенні пункти Великописарівської та Краснопільської територіальних громад.

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