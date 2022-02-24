"Укрзалізниця" з 25 лютого обмежує рух поїздів, які курсують на Сумщині.

Обмежений рух потяга Київ — Шостка до станції Ніжин з 25 лютого. Також у зв‘язку з небезпечною ситуацією, скасовуються до подальших вказівок наступні поїзди: сполученням Київ — Шостка з 25 лютого в обох напрямках; сполученням Київ — Шостка скасовується відправленням з Києва з 25 лютого, з Шостки — з 26 лютого, Київ — Суми скасовується з 25 лютого в обох напрямках.

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