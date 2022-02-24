Окупанти почали будувати понтонний міст через Десну в районі Пирогівки, між Сумською і Чернігівською областями. Вдень ЗСУ підірвали міст в цьому районі. Про це повідомили в Сумській облдержадміністрації з посиланням на Шосткинську РДА.
Це переправа через Десні на трасі Шостки до Новгород-Сіверського.
В Шосткинській РДА також повідомили, що наразі в районі тиша. Інформація щодо входу військ з боку Зноб-Новгородської громади не підтверджуються, там рух техніки не спостерігається.
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