Рада може розглянути зміни до бюджету 23 лютого

Ввечері 23 лютого відбудуться два засідання Верховної ради. Одне з них буде присвячене змінам до державного бюджету в частині видатків на оборону. Друге засідання буде присвячене введенню надзвичайного стану в Україні.

Про це повідомляє Юлія Палійчук, речниця партії "Слуга Народу".

"Сьогодні може відбутися два позачергових засідання Верховної Ради. Друге стосуватиметься змін до Державного бюджету України", — повідомила речниця партій "Слуга Народу".

Пізніше Юлія Палійчук написала, що перед спеціальним засіданням, де розглядатиметься НС, рада збереться на позачергове засідання. На ньому планується розглянути два законопроєкти: щодо змін до державного бюджету в частині фінансування оборони та про умови роботи Ради під час надзвичайного стану.

"О 18:40 розпочнеться позачергове пленарне засідання Верховної Ради, на якому розглянуть такі законопроєкти: 7012-д – щодо внесення змін до Державного бюджету в частині фінансування оборони. 7105 – щодо організації роботи парламенту в умовах надзвичайно та/або воєнного стану. Одразу після нього відбудеться спеціальне засідання парламенту стосовно Указу Президента про введення надзвичайного стану", — написала Палійчук.

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