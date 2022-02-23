Рада може розглянути зміни до бюджету 23 лютого

Ввечері 23 лютого відбудуться два засідання Верховної ради. Одне з них буде присвячене змінам до державного бюджету в частині видатків на оборону. Друге засідання буде присвячене введенню надзвичайного стану в Україні.
Про це повідомляє Юлія Палійчук, речниця партії "Слуга Народу".
"Сьогодні може відбутися два позачергових засідання Верховної Ради. Друге стосуватиметься змін до Державного бюджету України", — повідомила речниця партій "Слуга Народу".
Пізніше Юлія Палійчук написала, що перед спеціальним засіданням, де розглядатиметься НС, рада збереться на позачергове засідання. На ньому планується розглянути два законопроєкти: щодо змін до державного бюджету в частині фінансування оборони та про умови роботи Ради під час надзвичайного стану.
"О 18:40 розпочнеться позачергове пленарне засідання Верховної Ради, на якому розглянуть такі законопроєкти: 7012-д – щодо внесення змін до Державного бюджету в частині фінансування оборони. 7105 – щодо організації роботи парламенту в умовах надзвичайно та/або воєнного стану. Одразу після нього відбудеться спеціальне засідання парламенту стосовно Указу Президента про введення надзвичайного стану", — написала Палійчук.
Що відомо
- 23 лютого Верховна рада дозволила уряду перерозподіляти бюджетні кошти на оборону протягом наступних трьох місяців.
- Президент Володимир Зеленський 22 лютого підписав указ про призов резервістів в особливий період
- 21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Після цього президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого.
- Обидві палати парламенту Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнали правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Рада Федерації (верхня палата парламенту) Росії 22 лютого схвалила звернення Путіна про використання Збройних сил країни за кордоном — а саме на території самопроголошених "Л/ДНР".
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.
- Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.
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