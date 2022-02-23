23 лютого на пресконференції голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко розповів про те, які обмеження будуть запроваджені під час надзвичайного стану на Житомирщині. За його словами, в першу чергу, йдеться про посилення пильності та контролю на дорогах області та моніторинг ситуації у прикордонних районах Житомирщини.

На пресконференції Віталій Бунечко акцентував на тому, що запроваджено саме надзвичайний, а не воєнний стан.

"Ще раз хочу наголосити, що правовий режим надзвичайного стану принципово відрізняється від правового режиму воєнного стану. Надзвичайний стан – це інструмент, який дозволяє оперативно реагувати на загрози національній безпеці та нормальному суспільному життю. Для звичайних громадян зараз нічого не зміниться, хіба що люди зможуть побачити більше перевірок на дорогах і буде моніторинг ситуації у прикордонних районах. Якщо у прикордонних районах буде більш зухвала обстановка, то ми будемо застосовувати більше інструментів (для регулювання ситуації – ред.)", – сказав Віталій Бунечко.