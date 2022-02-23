У Львові з території генконсульства РФ йшов дим: що відомо

Вранці, 23 лютого, через дим, який львів'яни помітили на території російського консульства, туди викликали рятувальників. Втім, на територію надзвичайників не впустили. Про це повідомив речник ГУ ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев.

Вранці до надзвичайників звернулися місцеві жителі. Вони повідомили, що від будівлі російського консульства піднімається дим. На місце події виїхали рятувальники.

Як повідомив речник ГУ ДСНС Львівщини Віталій Туровцев, на територію генерального консульства РФ надзвичайників не впустили. Представник установи повідомив, що загоряння немає. Дим виник через те, що на території консульства спалювали речі в бочці. Що саме знищували представники консульства, наразі невідомо.

Варта1 "Пожежа" на території генконсульства

Також схожий випадок трапився в Одесі. Як повідомила кореспондентка Суспільного з місця події, ввечері, 22 лютого, з двору консульства Російської Федерації в Одесі виходив дим. На вулиці було чутно запах гару. За повідомленнями свідків, на території консульства Російської Федерації на Гагарінському Плато спалювали документи. Охорона цей факт заперечує. У ДСНС зазначили, що не отримували жодних звернень від співробітників консульства.

Напередодні, 22 лютого, у МЗС Росії повідомили, що Російська Федерація планує "найближчим часом" евакуювати свій дипломатичний персонал із України. Таке рішення пояснили погрозами життю та здоров'ю співробітників посольства і консульств.

Що передувало

Президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого. Про це очільник Кремля оголосив майже у годинному зверненні до громадян, яке супроводжувалося довгим екскурсом в історію і погрозами на адресу України, НАТО і США. Також Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Раніше ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасечнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.

Що відомо

З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.

Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

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