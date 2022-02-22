Біля консульства Російської Федерації в Одесі помітний дим та чутно запах гару

Ввечері 22 лютого з двору консульства Російської Федерації в Одесі виходив дим. На вулиці було чутно запах гару. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка була присутня на місці подій.

За повідомленнями свідків, на території консульства Російської Федерації на Гагарінському Плато спалювали документи. Охорона цей факт заперечує.

У ДСНС зазначили, що не отримували жодних звернень від співробітників консульства.

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