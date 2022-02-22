Ми не хочемо в "ДНР": у Маріуполі відбувається патріотична акція

У Маріуполі 22 лютого на Театральній площі о 18:00 розпочалась акція "Маріуполь — це Україна". Люди вийшли з державними прапорами та плакатами з написами: "Ми не хочемо в "ДНР" чи Росію" та "Маріуполь — це Україна".

Про це повідомляє кореспондент Суспільного з місця події.

Акція у Маріуполі, фото: Суспільне Донбас Жителі міста вийшли на площу з державними прапорами

За підрахунками Суспільного, на площі зібралося близько пів тисячі людей.

"Висловити свою громадянську позицію, показати, що ми тут не чекаємо, ми проти. А якщо все ж таки, не дай боже, прийдуть, то будемо захищати свою землю", — розказав учасник акції Сергій.

фото: Суспільне Донбас Акція у Маріуполі проти визнання Росією так званих "ЛДНР"

Учасники акції зазначають, що вони проти російської військової агресії та проти визнання Росією так званих "республік ЛДНР".

фото: Суспільне Донбас Акція у Маріуполі проти визнання Росією так званих "ЛДНР"

фото: Суспільне Донбас Акція у Маріуполі проти визнання Росією так званих "ЛДНР"

Що передувало

Президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого. Про це очільник Кремля оголосив майже у годинному зверненні до громадян, яке супроводжувалося довгим екскурсом в історію і погрозами на адресу України, НАТО і США. Також Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Раніше ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасечнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.

Що відомо

21 лютого пізно ввечері жителі Краматорська та Маріуполя вийшли на акції проти визнання Росією самостійності так званих "Л/ДНР".

З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.

Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

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