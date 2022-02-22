Ми не хочемо в "ДНР": у Маріуполі відбувається патріотична акція

У Маріуполі 22 лютого на Театральній площі о 18:00 розпочалась акція "Маріуполь — це Україна". Люди вийшли з державними прапорами та плакатами з написами: "Ми не хочемо в "ДНР" чи Росію" та "Маріуполь — це Україна".
Про це повідомляє кореспондент Суспільного з місця події.
За підрахунками Суспільного, на площі зібралося близько пів тисячі людей.
"Висловити свою громадянську позицію, показати, що ми тут не чекаємо, ми проти. А якщо все ж таки, не дай боже, прийдуть, то будемо захищати свою землю", — розказав учасник акції Сергій.
Учасники акції зазначають, що вони проти російської військової агресії та проти визнання Росією так званих "республік ЛДНР".
Що передувало
Президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого. Про це очільник Кремля оголосив майже у годинному зверненні до громадян, яке супроводжувалося довгим екскурсом в історію і погрозами на адресу України, НАТО і США. Також Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська.
Раніше ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасечнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.
Що відомо
- 21 лютого пізно ввечері жителі Краматорська та Маріуполя вийшли на акції проти визнання Росією самостійності так званих "Л/ДНР".
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.
- Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.
- Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.