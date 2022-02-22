Окупанти влучили в житловий будинок у Щасті — Гайдай

У Луганській області окупанти під час обстрілу влучили в житловий будинок. Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.
"Бойовики влучили в житловий будинок у Щасті. За адресою Донецька, 20 - потрапляння, травмованих та загиблих немає. Зараз чекають на тишу, щоб обстежити будинок та евакуювати тих, хто залишився в помешканні", — повідомив Сергій Гайдай.
Сергій Гайдай додав, що обстріли у місті не втихають протягом останньої доби, тому ліквідувати наслідки обстрілу поки що дуже важко.
Що відомо
- Від початку доби 21 лютого станому на 17 годину, з боку бойовиків зафіксували 54 порушення, 45 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок обстрілів від початку доби, за уточненою інформацією, чотири військовослужбовця отримали осколкові поранення та знаходиться у лікувальному закладі
- Російські окупанти 21 лютого близько 17:30 обстріляли Новолуганське на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинув 52-річний мирний житель.
- 21 лютого російські окупанти знов відкрили вогонь по Врубівці Попаснянського району. Про це Суспільному телефоном повідомив заступник Попаснянської військово-цивільної адміністрації Станіслав Фіронов.
- 20 лютого російські окупанти 80 разів порушили режим припинення вогню, 72 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
- Дитсадок у Станиці Луганській, школа у Врубівці, артснаряд посеред Мар’їнки. Від ранку 17 лютого на Донбасі обстрілюють населені пункти. Загалом зафіксували 47 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ, заявили у пресцентрі ООС. Водночас місія ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення за менш ніж добу.
- 19 лютого на Донеччині через обстріли російських окупантів пошкоджена Карлівська фільтрувальна станція. Без водопостачання залишились майже десять міст Донеччини.
- 18 лютого російські бойовики 66 разів порушили режим припинення вогню, 52 з них окупанти гатили з важкого озброєння. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
- 18 лютого російські окупанти обстріляли КПВВ "Щастя" та гуманітарний конвой Червоного Хреста. Про це Суспільному повідомила речниця Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко.
- 17 лютого ввечері окупації війська знову обстріляли Станицю Луганську та влучили у житловий будинок.