18 лютого ватажки самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" оголосили про мобілізацію та евакуацію населення через начебто підготовку до атаки з боку України. Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що мешканці окупованого Донбасу не бачать приводів для евакуації та не хочуть полишати свої домівки. Самі жителі знаходяться у паніці на тлі повідомлень окупантів про виїзд у Росію.

У Росії заявили про "евакуацію" понад 60 тисяч людей. Директор ФСБ Олександр Бортніков під час засідання Ради безпеки РФ сказав, що на кордоні з Росією знаходяться 68,5 тисяч "біженців" з ОРДЛО.

За даними правозахисників, "евакуація" на окупованих територіях здійснюється заради показової мети. Генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський назвав евакуацію з ОРДЛО до Росії незаконним переміщенням громадян України та заявив, що російська сторона може завищувати кількість вивезених людей. Для багатьох людей "евакуація" була примусовою.

"Нам на підприємстві сказали терміново евакуюватися. Тому ми зібрались і поїхали", — розповідає жінка, яку вивезли з Донбасу.

Більшість "евакуйованих" розчаровані ситуацією.

"Чесно кажучи, те, що обіцяли, не відповідає дійсності. З боку Росії обіцяли, що нас автобусами привозять у пансіонати, де нас розселяють, де в нас є харчування, проживання. Але так не вийшло", — ділиться ще одна з евакуйованих.

Що відомо

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що евакуйовані до Росії жителі ОРДЛО повертаються додому.

Удень 18 лютого бойовики "ЛДНР" заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.

У СБУ назвали події 18 лютого на окупованому Донбасі, зокрема заяви бойовиків про диверсії та евакуація цивільного населення, "черговим витком гібридної війни" проти України.

19 лютого президент Володимир Зеленський та його французький колега Еммануель Макрон домовилися про скликання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) для деескалації ситуації на Донбасі та встановлення режиму "тиші". Однак Росія вже двічі відмовилась від зустрічі ТКГ.

20 лютого президенти Франції та Росії Еммануель Макрон та Володимир Путін домовилися найближчим часом організувати саміт на найвищому рівні за участі України, РФ та союзників задля вирішення безпекової кризи в Україні та встановлення "тиші" на Донбасі.

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