Евакуйовані до Росії жителі ОРДЛО повертаються додому — Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що евакуйовані до Росії жителі ОРДЛО повертаються додому. Також РФ не сформувала ударні угруповання для повномасштабного наступу на Україну.

Про це він повідомив в ефірі в програми"ТСН.Тиждень".

"Це фарс. Декілька тисяч вони показово вивезли. Наша розвідка має точну інформацію, що люди самостійно повертаються додому. Їх там ніхто не годує, не розселяє. Тобто це суто постановка для "Мосфільму" чи в них там займається кіношками", — заявив міністр.

Він також повідомив, що Росія не сформувала ударні угрупування, а тому недоречно говорити про повномасштабний насуп на Україну.

"Сьогодні, станом на цю годину, ударного угрупування з боку РФ в жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано. Тому говорити про те, що буде завтра чи післязавтра напад, на мій погляд, недоречно", — Резніков.

Що відомо

Удень 18 лютого бойовики "Л/ДНР" заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.

У СБУ назвали події 18 лютого на окупованому Донбасі, зокрема заяви бойовиків про диверсії та евакуація цивільного населення, "черговим витком гібридної війни" проти України.

19 лютого президент Володимир Зеленський та його французький колега Еммануель Макрон домовилися про скликання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) для деескалації ситуації на Донбасі та встановлення режиму "тиші". Однак Росія вже двічі відмовилась від зустрічі ТКГ.

20 лютого президенти Франції та Росії Еммануель Макрон та Володимир Путін домовилися найближчим часом організувати саміт на найвищому рівні за участі України, РФ та союзників задля вирішення безпекової кризи в Україні та встановлення "тиші" на Донбасі.

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