Яка ситуація на пропускних пунктах Новотроїцьке та Станиця Луганська

Контрольний пункт "Новотроїцьке" 21-го лютого перетнуло близько 300 людей. Про це Суспільному повідомила заступниця начальника Донецького прикордонного загону Інна Кишук.

Новотроїцьке – єдиний діючий КПВВ на Донеччині. На Луганщині працює Станиця Луганська.

На КПВВ Новотроїцьке Суспільне поспілкувалось з чоловіком 70-ти років, який повертався у Донецьк. Він не назвав своє ім’я з міркувань безпеки. Чоловік розповів, що на підконтрольній Україні проходив лікування. Про оголошену окупантами евакуацію, каже, чув від знайомих.

"Я не думаю, що українці такі погані люди, що підуть на це. Це просто нагнітання обстановки. Я не думаю, що щось буде серйозне. Але митниці переповнені з Росією. Черги по 15-20 км приватних автомобілів. А чого довго стоять приватні, тому що автобуси безперешкодно йдуть. У мене товариш 12 годин простояв на особистому автомобілі. Він у тому районі живе, де снаряди прилітають щовечора, тому й поїхав", — розповів мешканець окупованої території.

КПВВ Новотроїцьке, фото: Суспільне Донбас КПВВ Новотроїцьке — єдиний пункт пропуску на Донеччині

Ще одна подорожня з Донецька, розповіла, що паніки серед місцевих немає.

"Думають, що врегулюють якось, домовляться. Ну а хто їх там у Росії чекає, скажіть? Я у доньки була, гостювала. Магазини працюють, паніки немає", — розповіла жінка.

КПВВ Новотроїцьке, фото: Суспільне Донбас Контрольний пункт "Новотроїцьке" 21-го лютого перетнуло близько 300 людей

На Донеччині КПВВ Новотроїцьке — єдиний пункт пропуску, де люди можуть перетнути лінію розмежуванні щопонеділка та п’ятниці. Через інші КПВВ окупаційна влада пропуск не здійснює. За словами Інни Кишук, КПВВ перетинають вдвічі менше ніж у попередній день пропуску.

"Станом на сьогодні (21 лютого — ред.), знизилась кількість перетинаючих", — повідомила Інна Кишук.

Станиця Луганська — єдиний пункт пропуску, де можна виїхати з непідконтрольної українській владі території Луганщини. За словами речниці Луганського прикордонного загону Тетяни Летошко, 21-го лютого КПВВ перетнули близько тисячі людей. Це у півтора раза менше у порівнянні з минулим понеділком.

Мешканка окупованої території Алла, яка з дітьми та речами перетинала КПВВ, розповіла Суспільному, що виїжджає до Сєверодонецька.

"Там уночі бабахає, діти бояться, багатодітна сім'я", — розповіла жінка.

Що відомо

18 лютого окупаційна влада ОРДЛО оголосила евакуацію жителів самопроголошених республік. Жінок, дітей та пенсіонерів вивозять до россії, зокрема до ростовської області. Чоловіків від 18-ти до 55-ти років не випускають. Оголосили мобілізацію.

Російські окупанти 21 лютого близько 17:30 обстріляли Новолуганське на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинув 52-річний мирний житель.

21 лютого російські окупанти знов відкрили вогонь по Врубівці Попаснянського району. Про це Суспільному телефоном повідомив заступник Попаснянської військово-цивільної адміністрації Станіслав Фіронов.

20 лютого російські окупанти 80 разів порушили режим припинення вогню, 72 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Дитсадок у Станиці Луганській, школа у Врубівці, артснаряд посеред Мар’їнки. Від ранку 17 лютого на Донбасі обстрілюють населені пункти. Загалом зафіксували 47 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ, заявили у пресцентрі ООС. Водночас місія ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення за менш ніж добу.

19 лютого на Донеччині через обстріли російських окупантів пошкоджена Карлівська фільтрувальна станція. Без водопостачання залишились майже десять міст Донеччини.

18 лютого російські бойовики 66 разів порушили режим припинення вогню, 52 з них окупанти гатили з важкого озброєння. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

18 лютого російські окупанти обстріляли КПВВ "Щастя" та гуманітарний конвой Червоного Хреста. Про це Суспільному повідомила речниця Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко.

17 лютого ввечері окупації війська знову обстріляли Станицю Луганську та влучили у житловий будинок.

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