Шольц попередив Путіна про наслідки визнання "Л/ДНР"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним 21 лютого засудив імовірне визнання Москвою незалежності так званих Донецької та Луганської "народних республік".

Про це повідомляє пресслужба федерального уряду Німеччини.

"Такий крок (визнання "Л/ДНР" — ред.) разюче суперечитиме Мінським домовленостям про мирне вирішення конфлікту на сході України і стане одностороннім порушенням цих домовленостей з боку Росії", — йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що Шольц закликав Путіна до деескалації та негайного відведення військ з кордонів України.

Раніше 21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.

На засіданні Радбезу Росії 21 лютого всі учасники підтримали звернення Державної думи Росії із закликом визнати незалежність "Л/ДНР". Володимир Путін заявив, що ухвалить рішення сьогодні.

Що відомо

З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.

Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії та що відбувається на Донбасі. Онлайн

РФ діє за "методичкою". Чому відбувається загострення на Донбасі та які подальші дії Росії

Росія хоче визнати самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". Як на це реагують політики України і світу

У "ДНР" і "ЛНР" оголосили евакуацію у РФ: що відбувається на Донбасі та що про це кажуть місцеві

Мюнхенська безпекова конференція-2022. Головні тези про Україну

Морські навчання РФ перекривають українські шляхи. Чи загрожує це економічною блокадою і вторгненням

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected] . Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Новина доповнюється…