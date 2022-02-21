Секретар Ради національної безпеки Росії Микола Патрушев закликав російського президента Володимира Путіна до перемовин із американським візаві Джо Байденом, оскільки саме Сполучені Штати нібито стоять за ескалацією на Донбасі.

Про це Патрушев заявив на позачерговому засіданні Радбезу Росії 21 лютого.

Що стосується конфлікту в Україні і того, що там відбувається. На переконання всіх — і всі це знають, — це не народ України організував. Їх залякують, змушують іти цим шляхом. Організували США! Так само, як був конфлікт із Грузією у 2008 році. Єдина країна, з якою треба вести переговори, — це США", — сказав він.

На думку секретаря російського Радбезу, Путіну потрібно прийняти пропозицію Байдена про зустріч, де він має порушити питання визнання "Л/ДНР".

"Було б доцільно відгукнутися на пропозицію Байдена, щоб ви провели з ним переговори, на яких ви [Путін] могли б сказати, що ви все робили проти (sic) народу Донецької та Луганської народних республік, а ми зобов’язані їх підтримати", — сказав Наришкін.

Раніше Франція і США підтвердили, що Джо Байден і Володимир Путін погодилися взяти участь у саміті, щоб обговорити безпекову ситуацію на кордоні з Україною.

"Але переконаний, що вам дадуть негативну відповідь, що з вами не погодяться, тому єдиний шлях — це визнання ("Л/ДНР" — ред.)", — сказав Патрушев.

21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Вони також попросили Путіна укласти угоди про співпрацю з Росією у сфері оборони, а також надати фінансову допомогу. Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.

Що відомо

З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.

Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

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