Загострення на Донбасі, реакція іноземців на можливе вторгнення Росії в Україну, хто представлятиме Україну на Євробаченні та срібло Абраменка на Олімпіаді-2022. Редакція Суспільного розповідає про головні події тижня.

Загострення на Донбасі

17 лютого бойовики на Донбасі один за одним обстріляли майже 30 населених пунктів поблизу лінії розмежування. У Станиці Луганській артилерійські снаряди влучили у дитячий садок, троє працівників отримали контузії. Вже наступного дня ватажки так званих “Л/ДНР” заявили про масову евакуацію жінок, дітей та пенсіонерів до РФ через нібито загрозу з боку України. Головнокомандувач ЗСУ Залужний закликав не вірити цим заявам. Місцеві розповідають, що хтось не виїжджатиме через брак грошей, є й такі, хто називає дії Росії “імітацією”, але все ж планує виїхати, адже боїться провокацій “зі свого ж боку”. Що відбувається на Донбасі та що про це думають місцеві — тут.

Напередодні Держдума Росії ухвалила звернення про визнання незалежності так званих “Л/ДНР” — Путін може підписати його протягом місяця. В українському МЗС заявили, що розцінять це як вихід РФ з Мінських угод.

У Міноборони Росії заявили, що частина збройних сил РФ закінчила військові навчання та починає повертатися в місця постійної дислокації. Натомість військові експерти та аналітики СІТ повідомляють, що немає навіть ознак планування відведення військ. Водночас президент США Байден каже, що у США є підстави вважати, що Росія нападе в наступні тижні чи дні, можуть атакувати Київ. Раніше західні медіа із посиланням на високопосадовців у американській розвідці повідомляли, що напад відбудеться 16 лютого. Наш онлайн щодо подій на Донбасі та загрози вторгнення — тут.

Як іноземці реагують на загрозу вторгнення з боку Росії

У минулі вихідні низка країн одна за одною закликала своїх громадян поїхати з України, у закордонних медіа називали дати ймовірного вторгнення з боку Росії, а українська влада заявила, що небо над країною буде відкритим. Ми поспілкувались із іноземцями, які залишаються в Києві, та з тими, хто тимчасово виїхав. Як вони реагують на новини та заклики своїх урядів — у матеріалі.

Міністр цифрової трансформації Федоров про кібератаки

“У нас війна з Росією, і це новий кіберфронт”, — каже очільник Міністерства з цифрової трансформації Михайло Федоров, відповідаючи на питання про безпечну діджиталізацію країни на тлі останніх кібератак. Про те, чи можна викрасти дані з “Дії”, коли в країні пройдуть кібернавчання та скільки буде коштувати смартфон для пенсіонерів — в інтерв'ю Суспільному.

Хто представлятиме Україну на Євробаченні

Співачка Alina Pash стала переможницею національного відбору на Євробачення-2022, однак не поїде на конкурс у Турині. Як виявилось цього тижня, її команда надала Суспільному сфальсифіковану довідку про перетин адмінкордону в окупований Крим з української території. Водночас Держприкордонслужба не може надати Паш справжню довідку про її в’їзд на півострів у 2015, оскільки інформація про це зберігається протягом п’яти років.

Оргкомітет Нацвідбору ухвалив рішення, що співачка не братиме участі у конкурсі, натомість представляти Україну запропонують гурту Kalush Orchestra, який посів друге місце у фіналі нацвідбору. На тлі скандалу навколо Євробачення у відставку подав член правління Суспільного Ярослав Лодигін, який очолював оргкомітет Нацвідбору.

Срібло Абраменка на Олімпіаді-2022

Українець Олександр Абраменко став срібним призером Олімпіади-2022 в лижній акробатиці — це перша та єдина медаль України на Зимових Іграх у Пекіні. У першому фіналі він показав п'ятий найкращий результат та пробився до великого фіналу. А уже в ньому виконав стрибок, який ніколи раніше не стрибав — і завдяки приземленню виграв медаль.

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