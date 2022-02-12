У Києві стартував Нацвідбір на Євробачення-2022

У Києві ввечері 12 лютого розпочався фінал національного відбору учасника від України на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022".

Як повідомляє кореспондент Суспільного, результат переможця Нацвідбору залежатиме від голосів глядачів (50%) і журі (50%). Ці результати сформують рейтингову таблицю. Всі охочі можуть проголосувати за свого улюбленого виконавця, надіславши платне SMS-повідомлення* з кодом учасника на короткий номер 7576. Номер коду учасника Нацвідбору відповідає його порядковому номеру виступу, а саме:

гурт "Cloudless"; Michael Soul; гурт "Our Atlantic"; Barleben; гурт "Kalush Orchestra" співачка Roxolana; співак Wellboy; Alina Pash.

До складу журі входять Джамала, Тіна Кароль і Ярослав Лодигін.

Одна з відвідувачок Нацвідбору Олена Кобець розповіла Суспільному, що вирішила відвідати захід, аби наживо послухати виконавців та остаточно визначитися з фаворитом.

"Моя фаворитка на даний момент — це Alina Pash. Мені здається, що і артистка, і пісня найбільш підходящі для Євробачення", — сказала вона.

Інший відвідувач Ярослав Рогальський каже, що голосуватиме за гурт "Kalush Orchestra".

"Не знаю, качає. Думаю, що й Європу покачає. Але сьогодні хочу почути (виступ) наживо. Тільки один концерт, одна можливість. Подивимося що і як", — сказав він.

За лаштунками Суспільне також поспілкувалося безпосередньо з учасниками Нацвідбору.

Дар’я Кінша/Суспільне Катерина Павленко, солістка гурту Go_A

Зокрема, учасники гурту Cloudless розповіли, що під час виступу гурту музика зупинялася три рази.

Дар’я Кінша/Суспільне Учасники гурту Cloudless

"Це шок. Спочатку ми думали, що це тільки у нас у вухах, але музика зупинилася у залі теж. Тому ми будемо співати знову. Так сталося, що за правилами нам дозволили ще один раз заспівати. Прикол у тому, що про це наша пісня — ніколи не здаватися. Навіть коли щось йде не так, треба йти вперед і вірити, що все буде добре", — розповіли учасники гурту.

Дар’я Кінша/Суспільне Олег Псюк, засновник і фронтмен гурту Kalush

Наживо фінал Нацвідбору на Євробачення-2022 дивіться на Суспільне Євробачення, в телеефірі UA: Перший та на сайті eurovision.ua.

Що відомо

Цьогоріч фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022 відбудеться в італійському Турині. Місто прийматиме учасників з 41 країни на арені Pala Olimpico спочатку у півфіналах 10 і 12 травня , а потім у великому фіналі — 14 травня .

і , а потім у великому фіналі — . Ведучими Євробачення-2022 стали британський співак, володар титулу "Найкращий поп/рок-виконавець-2007" Міка, італійська співачка, неодноразова переможниця конкурсу "Ґреммі" Лаура Паузіні й шоумен, ведучий італійської версії "X-Factor" Алессандро Каттелан.

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