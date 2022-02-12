У Києві стартував Нацвідбір на Євробачення-2022

У Києві ввечері 12 лютого розпочався фінал національного відбору учасника від України на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022".
Як повідомляє кореспондент Суспільного, результат переможця Нацвідбору залежатиме від голосів глядачів (50%) і журі (50%). Ці результати сформують рейтингову таблицю. Всі охочі можуть проголосувати за свого улюбленого виконавця, надіславши платне SMS-повідомлення* з кодом учасника на короткий номер 7576. Номер коду учасника Нацвідбору відповідає його порядковому номеру виступу, а саме:
- гурт "Cloudless";
- Michael Soul;
- гурт "Our Atlantic";
- Barleben;
- гурт "Kalush Orchestra"
- співачка Roxolana;
- співак Wellboy;
- Alina Pash.
До складу журі входять Джамала, Тіна Кароль і Ярослав Лодигін.
Одна з відвідувачок Нацвідбору Олена Кобець розповіла Суспільному, що вирішила відвідати захід, аби наживо послухати виконавців та остаточно визначитися з фаворитом.
"Моя фаворитка на даний момент — це Alina Pash. Мені здається, що і артистка, і пісня найбільш підходящі для Євробачення", — сказала вона.
Інший відвідувач Ярослав Рогальський каже, що голосуватиме за гурт "Kalush Orchestra".
"Не знаю, качає. Думаю, що й Європу покачає. Але сьогодні хочу почути (виступ) наживо. Тільки один концерт, одна можливість. Подивимося що і як", — сказав він.
За лаштунками Суспільне також поспілкувалося безпосередньо з учасниками Нацвідбору.
Зокрема, учасники гурту Cloudless розповіли, що під час виступу гурту музика зупинялася три рази.
"Це шок. Спочатку ми думали, що це тільки у нас у вухах, але музика зупинилася у залі теж. Тому ми будемо співати знову. Так сталося, що за правилами нам дозволили ще один раз заспівати. Прикол у тому, що про це наша пісня — ніколи не здаватися. Навіть коли щось йде не так, треба йти вперед і вірити, що все буде добре", — розповіли учасники гурту.
Наживо фінал Нацвідбору на Євробачення-2022 дивіться на Суспільне Євробачення, в телеефірі UA: Перший та на сайті eurovision.ua.
Що відомо
- Цьогоріч фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022 відбудеться в італійському Турині. Місто прийматиме учасників з 41 країни на арені Pala Olimpico спочатку у півфіналах 10 і 12 травня, а потім у великому фіналі — 14 травня.
- Ведучими Євробачення-2022 стали британський співак, володар титулу "Найкращий поп/рок-виконавець-2007" Міка, італійська співачка, неодноразова переможниця конкурсу "Ґреммі" Лаура Паузіні й шоумен, ведучий італійської версії "X-Factor" Алессандро Каттелан.
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