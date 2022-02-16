Держприкордонслужба не може надати Аліні Паш довідку про її вʼїзд до Криму

Державна прикордонна служба України у відповідь на звернення співачки Аліни Паш повідомила, що не може надати їй довідку про перетин адміністративного кордону з окупованим Кримом у 2015 році.

Про це повідомила співачка на своїй сторінці Instagram.

В офіційній відповіді на звернення співачки сказано, що інформація про перетин кордонів України та адміністративних меж з окупованими територіями зберігається протягом 5 років.

Що сталося

12 лютого в Україні відбувся фінал Національного відбору на конкурс Євробачення, який цьогоріч пройде у Турині (Італія) 14 травня. За підсумками голосування, перемогла співачка Alina Pash с піснею "Тіні забутих предків", а гурт Kalush Orchestra посів друге місце, отримавши на один бал менше. Під час оголошення глядацьких балів виникла помилка. Ведучий Тімур Мірошниченко віддав 2 бали спочатку гурту Our Atlantic, а потім виправився, і передав їх CLOUDLESS. Він сказав в ефірі, що вперше побачив протокол і не розібрався з цифрами. Після цього табличка з балами зникла з екрана і з'явилася вже після оголошення результатів. Після оголошення переможця учасники Kalush заявили про фальсифікації та про намір оскаржувати результати конкурсу у суді.

Організатор Нацвідбору Суспільне опублікувало офіційну заяву щодо інциденту. Суспільний мовник заявив, що не має доказів порушення фіналісткою Національного відбору на Євробачення-2022 Аліною Паш правил відбору. Зазначається, що Суспільне разом з виробником Нацвідбору "Френдс Про ТВ" опрацювало анкети учасників на їх відповідність вимогам. Також мовник звернувся до Державної прикордонної служби України, зокрема, щодо виступу Аліни Паш у Криму у 2015 році, але ці дані є конфіденційними.

Що каже Аліна Паш

Паш написала в Instagram, що хворіла, тому дала письмовий дозвіл представнику команди запросити довідку від прикордонної служби України.

"По довіреності було надіслано цей запит, відповідь прийшла досить пізно, майже в день відбору. Представник моєї команди відразу надав докази Суспільному. Також я подала повторний запит, аби отримати таку довідку безпосередньо в свої руки. Як тільки вона буде у мене, я оприлюдню її в своєму акаунті в Instagram. І я буду брати стільки довідок, скільки потрібно, аби довести, що я нічого не порушувала", — заявила співачка.

Що відомо

Нагадаємо, Суспільне вже зверталося до Державної прикордонної служби України, однак отримало відмову у наданні інформації про перетин кордону учасницею, оскільки ці дані є конфіденційними. Команда учасниці надала довідку, нібито отриману нею, що стало підставою для продовження участі Alina Pash у Нацвідборі.

Активіст і відеоблогер Сергій Стерненко заявив, що Аліна Паш, яка посіла перше місце у Нацвідборі Євробачення-2022, підробила довідку від прикордонників щодо перетину кордона до окупованого Криму у серпні 2015 року зі сторони України.

13 лютого біля будівлі Суспільного мовника зібралось близько 20 людей, аби висловити свій протест проти перемоги співачки Аліни Паш на Національному відборі на Євробачення-2022.

12 лютого в Україні відбувся фінал Національного відбору на конкурс Євробачення, який цьогоріч пройде у Турині (Італія) 14 травня. За підсумками голосування, перемогла співачка Alina Pash с піснею "Тіні забутих предків", а гурт Kalush Orchestra посів друге місце, отримавши на один бал менше.

Цьогоріч фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022 відбудеться в Турині (Італія). Місто прийматиме учасників з 41 країни на арені Pala Olimpico спочатку у півфіналах 10 і 12 травня, а потім у великому фіналі — 14 травня.

Після оголошення переможця учасники Kalush заявили про фальсифікації та про намір оскаржувати результати конкурсу у суді.

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