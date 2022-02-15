Державна прикордонна служба не видавала переможиці Нацвідбору на Євробачення-2022 співачці Аліні Паш довідку про законний перетин адмінмежі з окупованим Кримом, оприлюднений Суспільним мовником. Про це журналістам Суспільного повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Державна прикордонна служба проаналізувала інформацію, що була поширена Суспільним мовником України про документ, начебто який був наданий ДПСУ фізичній особі для представлення в рамках відбору на Євробачення. Нам не відомо, що саме за документ опублікований мовником, адже підрозділами Держприкордонслужби такий не створювали і під таким номером нікому не надавали”, — сказав Демченко.

За його словами, відомство також отримало офіційне звернення від Національної суспільної телерадіокомпанії України, аби підтвердити створення такого документу.

“В найближчий час мовник отримає нашу відповідь", — додав речник ДПСУ.

Відповідаючи на запитання, чи Аліна Паш взагалі має документ про перетин кордону, Демченко сказав, що “ДПСУ не вправі розголошувати конфіденційну інформацію про третіх осіб, у тому числі щодо перетину кордону”. Такі відомості може отримати лише особа, якої це стосується, пояснив речник ДПСУ.

За словами Андрія Демченка, зараз підрозділ ДПСУ опрацьовує відповідь на звернення виконавиці, яке надійшло і зареєстроване в ДПСУ, щодо її перетину кордону.

Як повідомила Голова Наглядової ради НСТУ Світлана Остапа, Наглядова рада збирається на позачергове засідання, щоб розглянути ситуацію, що склалася навколо нацвідбору на "Євробачення". Засідання відбудеться найближчими днями.

Що відомо

Нагадаємо, Суспільне вже зверталося до Державної прикордонної служби України, однак отримало відмову у наданні інформації про перетин кордону учасницею, оскільки ці дані є конфіденційними. Команда учасниці надала довідку, нібито отриману нею, що стало підставою для продовження участі Alina Pash у Нацвідборі.

12 лютого в Україні відбувся фінал Національного відбору на конкурс Євробачення, який цьогоріч пройде у Турині (Італія) 14 травня. За підсумками голосування, перемогла співачка Alina Pash с піснею "Тіні забутих предків", а гурт Kalush Orchestra посів друге місце, отримавши на один бал менше.

Під час оголошення глядацьких балів виникла помилка. Ведучий Тімур Мірошниченко віддав 2 бали спочатку гурту Our Atlantic, а потім виправився, і передав їх CLOUDLESS. Він сказав в ефірі, що вперше побачив протокол і не розібрався з цифрами. Після цього табличка з балами зникла з екрану і з'явилася вже після оголошення результатів.

Згодом на своїй фейсбук-сторінці Мірошниченко описав, як все було. За його словами, у конверті результати були правильними, проте в редакторка в "підслушці" наплутала бали й почала виправляти його. Цю версію підтвердили й голова правління НСТУ Микола Чернотицький, член правління Суспільного Ярослав Лодигін та голова "Френдс Про ТВ" Олексій Гончаренко під час пресконференції.

Після оголошення переможця учасники Kalush заявили про фальсифікації та про намір оскаржувати результати конкурсу у суді.

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