Британія і США запровадять додаткові санкції проти Росії, якщо вона вдасться до повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це заявив премʼєр-міністр Британії Борис Джонсон в інтерв’ю BBC.

Він уточнив, що ці обмеження передбачатимуть заборону російським компаніям проводити розрахунки у фунтах стерлінгів і доларах. Джонсон вважає, що це крок "завдасть дуже-дуже сильного удару".

"Урок (окупація Росією українського Криму – ред.) у 2014 році полягає в тому, що ви не можете просто так допустити, щоб Володимиру Путіну все зійшло з рук", — сказав він.

Він також додав, що РФ у разі ймовірного вторгнення в Україну не послабить НАТО, а захід не можуть дозволити дійти "помилкового висновку, що (застосування) сили є правильним".

Раніше Джонсон заявляв, що, за даними розвідки, Росія планує "найбільшу війну в Європі з 1945 року". Також, за його словами, Британія спільно з Євросоюзом і США напрацювала "найжорсткіший і найсильніший" пакет санкцій проти Росії нападу на Україну.

Що відомо

19 лютого до Мюнхена прибув президент Володимир Зеленський, де зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії та обговорив спільні кроки задля стримування Росії.

19 лютого міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс повідомила, що Велика Британія погодила з країнами "Великої сімки" (G7) та Європейським союзом санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну.

міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс повідомила, що Велика Британія погодила з країнами "Великої сімки" (G7) та Європейським союзом санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав російського лідера Володимира Путіна відвести свої війська від українського кордону та обрати дипломатичний шлях вирішення ситуації довкола України. Водночас міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) попередили Росію про жорсткі санкції у разі наступу на Україну.

18 лютого премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ЄС готує санкції проти Росії, які будуть набагато жорстокішими ніж ті, що були запроваджені після окупації Криму у 2014 році. Водночас заступник директора Національної економічної ради Білого дому Даліп Сінгх повідомив, що пакет санкцій США проти Росії не передбачає відключення її від міжнародних платіжних систем. Проте Білий дім готує "нищівні" санкції проти фінансових установ та банків Росії.

премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ЄС готує санкції проти Росії, які будуть набагато жорстокішими ніж ті, що були запроваджені після окупації Криму у 2014 році. Водночас заступник директора Національної економічної ради Білого дому Даліп Сінгх повідомив, що пакет санкцій США проти Росії не передбачає відключення її від міжнародних платіжних систем. Проте Білий дім готує "нищівні" санкції проти фінансових установ та банків Росії. 18 лютого президент США Джо Байден висловив впевненість, що президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення щодо вторгнення в Україну. Водночас він не відкинув можливість подальших переговорів щодо деескалації.

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