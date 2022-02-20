Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про готовність американського президента Джо Байдена обговорити із президентом Росії Володимиром Путіним ситуацію навколо України "у будь-який час, у будь-якому форматі".

Про це Блінкен заявив в ефірі CNN.

Він зазначив, що дії Росії виглядають так, ніби вона готується до повномасштабного вторгнення в Україну. Також держсекретар висловив занепокоєння з приводу продовження спільних російсько-білоруських навчань "Союзная решимость – 2022", які мали завершитися 20 лютого.

Крім того, він підтвердив намір зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 24 лютого в Європі. Раніше Байден заявляв, що ця зустріч відбудеться у разі, якщо до цього часу Росія не нападе на Україну.

Що відомо

20 лютого президенти Франції та Росії Еммануель Макрон та Володимир Путін домовилися найближчим часом організувати саміт на найвищому рівні за участі України, РФ та союзників задля вирішення безпекової кризи в Україні та встановлення "тиші" на Донбасі.

Польща ініціювала проведення спецзасідання постійної ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) через загострення на Донбасі.

Президент США Джо Байден 20 лютого збере засідання Ради національної безпеки Білого дому у зв'язку із загрозою вторгнення Росії в Україну.

19 лютого президент Володимир Зеленський та його французький колега Еммануель Макрон домовилися про скликання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) для деескалації ситуації на Донбасі та встановлення режиму "тиші". Однак Росія вже двічі відмовилась від зустрічі ТКГ.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС України скликати міжнародні консультації держав-підписантів Будапештського меморандуму, який гарантував Україні безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї. У МЗС заявили, що відмова РФ від цих консультацій не повинна завадити їх проведенню.

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