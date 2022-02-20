Байден скликає засідання Ради безпеки США щодо ситуації в Україні

Президент США Джо Байден 20 лютого збере засідання Ради національної безпеки Білого дому у зв'язку із загрозою вторгнення Росії в Україну.

Про це йдеться в заяві офіційної представниці Білого дому Джен Псакі.

За її словами, Байден продовжує стежити за ситуацією довкола України, і його команда з національної безпеки регулярно доповідає йому про ситуацію на місцях.

"Вони підтвердили, що Росія в будь-який момент може почати атаку на Україну… Завтра президент скликає засідання РНБО щодо ситуації в Україні", — повідомила Псакі.

Раніше постійний представник США в ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що Росія могла збільшити військову присутність та зосередити поблизу українських кордонів до 190 тисяч військових.

Що відомо

18 лютого президент США Джо Байден висловив впевненість, що президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення щодо вторгнення в Україну. Водночас він не відкинув можливість подальших переговорів щодо деескалації.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 24 лютого планує зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим через загострення ситуації на українських кордонах та на Донбасі.

Удень 18 лютого бойовики "Л/ДНР" заявили, що починають масову евакуацію жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін повідомив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.

У СБУ назвали події 18 лютого на окупованому Донбасі, зокрема заяви бойовиків про диверсії та евакуація цивільного населення, "черговим витком гібридної війни" проти України.

19 лютого під обстріл на Донбасі потрапили українські депутати та іноземні журналісти.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав російського лідера Володимира Путіна відвести свої війська від українського кордону та обрати дипломатичний шлях вирішення ситуації довкола України. Водночас міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) попередили Росію про жорсткі санкції у разі наступу на Україну.

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