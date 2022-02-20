У День пам'яті Героїв Небесної Сотні, 20 лютого, на Майдані Незалежності у Києві влаштували акцію проти російської агресії та ініціювали міжнародний трибунал над президентом РФ Путіним та представниками його режиму.

Як повідомляє кореспондент Суспільного, організатором акції є Рух опору капітуляції (РОК).

Каріна Бугайченко /Суспільне

"У день пам'яті героїв Небесної Сотні українці зібралися на Майдані проти російської агресії. 20 лютого 2014-го з вбивств майданівців почалася російська збройна агресії, а зараз ми бачимо її ескалацію", — кажуть учасники акції.

Каріна Бугайченко /Суспільне

До акції долучилися українські громадські та військові діячі, колишні політв'язні, представники народів, які постраждали від дій Путіна, зокрема кримськотатарського та чеченського народів, а також небайдужі українці.

Каріна Бугайченко /Суспільне

Біля стели Незалежності встановили сцену та екран, на якому демонстрували звернення українців проти Путіна, що перебувають за кордоном.

Каріна Бугайченко /Суспільне

Під час заходу ініціативна група презентувала проєкт #PunishPutin та ініціював створення Міжнародного громадського комітету з метою притягнення до кримінальної відповідальності Путіна та представників його режиму.

"Є такий прецедент по Мілошевичу і він був засуджений...Чому ми сьогодні про це говоримо? Путін не просто так зараз почав ескалацію, починаючи з Донбасу. Він хоче змусити Україну відмовитися від курсу в НАТО, змусити йти на приниження і до виконання так званих Мінських домовленостей", — заявив член Координаційної Ради РОК Андрій Левус.

Також комітет ініціював створення міжнародної слідчої групи для фіксації та дослідження доказів злочинів російського лідера та його поплічників.

"Матеріали, зібрані Громадським трибуналом, мають стати основою для подання до Міжнародного кримінального суду", — заявили активісти.

Каріна Бугайченко /Суспільне

Своєю чергою керівник Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв поінформував, що у заручниках Кремля налічується 124 кримчанина, з них 93 — представники кримськотатарського народу. Також було викрадено 21 людину, 15 з яких — кримські татари.

"Ініціатива, про яку ми сьогодні говоримо, дуже потрібно, щоб весь світ знав про злочини Путіна та його окупаційної влади на території Криму та в інших містах світу", — сказав Барієв.

Крім того, 20 лютого біля Стели Незалежності акцію на підтримку України та за звільнення з в'язниці Міхеіла Саакашвілі провели представники грузинського народу.

Каріна Бугайченко /Суспільне

Що відомо

У низці міст Європи та світу відбуваються акції за мир та солідарність з Україною на тлі загрози російського вторгнення. Зокрема, 19 лютого мітинги з гаслом #StandWithUkraine пройшли у Берліні, Празі, Парижі, Лондоні, Тбілісі.

Раніше голова австрійської громадської організації Unlimited Democracy Анна Паттерманн анонсувала, що 18-20 лютого у 25 містах Європи відбудуться акції у межах глобальної кампанії "Європейський день солідарності: STAND WITH UKRAINE на підтримку України".

18 лютого президент США Джо Байден висловив впевненість, що президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення щодо вторгнення в Україну. Водночас він не відкинув можливість подальших переговорів щодо деескалації.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав російського лідера Володимира Путіна відвести свої війська від українського кордону та обрати дипломатичний шлях вирішення ситуації довкола України. Водночас міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) попередили Росію про жорсткі санкції у разі наступу на Україну.

19 лютого президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки ініціював міжнародні консультації держав-підписантів Будапештського меморандуму, а також закликав розблокувати Мінський переговорний процес.

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