У низці міст Європи та світу відбуваються акції за мир та солідарність з Україною на тлі загрози російського вторгнення. Зокрема, 19 лютого мітинги з гаслом #StandWithUkraine пройшли у Берліні, Празі, Парижі, Лондоні, Тбілісі.

У Берліні акція із закликом "Зупиніть Путіна!" — "Стоп війні!" відбулася біля Бранденбурзьких воріт.

Учасники акції тримати прапори України, Німеччини, Євросоюзу та плакати з антипутінськими написами. Вони закликали зупинити агресію Росії проти України та активізувати миротворчий рух Німеччини.

У Празі також відбулася акція на підтримку України. Як повідомили у посольстві Чехії в Україні, чеські активісти закликали посилити санкції проти Росії, а посол Євген Перебийніс розповів про безпекову ситуацію в Україні.

Аналогічні акції відбулися у Будапешті, Лондоні, Тбілісі.

У Відні провели молебень "Боже, бережи Україну!".

Крім того, акції за мир в Україні відбулися в Брюсселі, Цюріху, Мельбурні та інших містах.

Раніше голова австрійської громадської організації Unlimited Democracy Анна Паттерманн анонсувала, що 18-20 лютого у 25 містах Європи відбудеться глобальна кампанія "Європейський день солідарності: STAND WITH UKRAINE на підтримку України.

Що відомо

На тлі загрози російського вторгнення в України у різних країнах проводять акції на підтримку України, а світом шириться флешмоб із хештегом #StandWithUkraine.

18 лютого президент США Джо Байден висловив впевненість, що президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення щодо вторгнення в Україну. Водночас він не відкинув можливість подальших переговорів щодо деескалації.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав російського лідера Володимира Путіна відвести свої війська від українського кордону та обрати дипломатичний шлях вирішення ситуації довкола України. Водночас міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) попередили Росію про жорсткі санкції у разі наступу на Україну.

19 лютого президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки ініціював міжнародні консультації держав-підписантів Будапештського меморандуму, а також закликав розблокувати Мінський переговорний процес.

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