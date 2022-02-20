Євродепутати відклали візит в Україну через загострення на Донбасі

Керівництво найбільшої у Європарламенті фракції Європейської народної партії (ЄНП), яку очолює Дональд Туск, вирішило відкласти свій візит до України через ескалацію ситуації на Донбасі та українських кордонах.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі ЄНП.

"На жаль, у світлі дуже швидкої ескалації напруженості група вирішила відкласти свій візит, щоб дозволити нашим дипломатичним службам повністю зосередитися на виконанні своїх завдань", — йдеться у повідомленні.

Раніше в ЄНП анонсували візит Україну і Литву, аби продемонструвати свою підтримку Україні та партнерам з ЄС та НАТО. Візит був запланований на 20- 23 лютого. У Києві делегація планувала зустрітися з головою парламенту Русланом Стефанчуком, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром оборони Олексієм Резніковим, а також представниками партій-побратимів ЄНП.

У Вільнюсі євродепутати мали відвідати розширену бойову групу передової присутності НАТО в Руклі та взяти участь у конференції високого рівня з безпеки країн Балтії.

Що відомо

19 лютого речниця парламентської фракції "Слуги народу" Юлія Палійчук повідомила, що українські депутати та іноземні журналісти потрапили під обстріл на Донбасі. Цього ж дня у зоні ООС внаслідок обстрілу бойовиків загинув український воїн.

Російські ЗМІ опублікували нібито план "наступальної операції" Збройних сил України на Донбас, але ця інформація є фейком. Зокрема, цей план російською мовою.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував інформацію росЗМІ про начебто "обстріли" окупованих територій Донбасу з боку українських військових та вимагає міжнародного розслідування порушення режиму "тиші" на Донбасі.

Президент США Джо Байден висловив впевненість, що президент РФ Володимир Путін прийняв рішення щодо вторгнення в Україну. Водночас він не відкинув можливість подальших переговорів щодо деескалації.

Низка країн світу вирішили перенести свої диппредставництва з Києва до Львова на тлі загрози російського вторгнення.

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