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Поліція Донеччини збільшила кількість патрулів
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Поліція Донеччини збільшила кількість патрулів

Олександра Папіна
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Поліція Донеччини збільшила кількість патрулів Ілюстративне фото: pixabay.com

18 лютого на цілодобове чергування заступили 400 поліцейських та нацгвардійців. Правоохоронці посилили у населених пунктах, які наближені до лінії розмежування.

Про це повідомляє пресслужба поліції Донеччини.

"Аби громадяни відчували себе захищеними, на вулиці вийшли збільшені наряди Національної поліції й Нацгвардії. Сформовано 140 патрулів, з них 119 піших і 21 автомобільний". - йдеться у повідомленні.

Також до патрулювання залучили бійців роти поліції особливого призначення.

Правоохоронці у першу чергу будуть протидіяти обігу нелегальної зброї та наркотиків, виявляти загрози безпеці громадян.

Що відомо

  • У містах Донецької та Луганської області вночі з 17 на 18 лютого був відсутній мобільний зв'язок. Причиною цього був обрив волоконно-оптичної лінії зв'язку.
  • Дитсадок у Станиці Луганській, школа у Врубівці, артснаряд посеред Мар’їнки. Від ранку 17 лютого на Донбасі обстрілюють населені пункти. Загалом зафіксували 47 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ, заявили у пресцентрі ООС. Водночас місія ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення за менш ніж добу.
  • Збройні Сили України не планують жодних наступальних операцій. Про це 17 лютого повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенанта Валерій Залужний.
  • Окупанти знову обстріляли Станицю Луганську, горять два приватних будинки
  • Намагається вплинути на засідання ООН. Резніков пояснив, для чого Кремлю загострення на Донбасі
  • Окупанти гатять з мінометів по всій лінії фронту, поранені військовий та двоє цивільних — штаб ООС
  • Володимир Зеленський з Маріуполя провів розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем, під час якої проінформував про обстріл у Станиці Луганській.

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