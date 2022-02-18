Поліція Донеччини збільшила кількість патрулів

18 лютого на цілодобове чергування заступили 400 поліцейських та нацгвардійців. Правоохоронці посилили у населених пунктах, які наближені до лінії розмежування.

Про це повідомляє пресслужба поліції Донеччини.

"Аби громадяни відчували себе захищеними, на вулиці вийшли збільшені наряди Національної поліції й Нацгвардії. Сформовано 140 патрулів, з них 119 піших і 21 автомобільний". - йдеться у повідомленні.

Також до патрулювання залучили бійців роти поліції особливого призначення.

Правоохоронці у першу чергу будуть протидіяти обігу нелегальної зброї та наркотиків, виявляти загрози безпеці громадян.

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