Акт вандалізму: у Луганській ОДА пояснили причини відсутності зв'язку

У містах Донецької та Луганської області вночі з 17 на 18 лютого був відсутній мобільний зв'язок. Причиною Цього був обрив волоконно-оптичної лінії зв'язку.

Про це повідомила пресслужба Луганської ОДА.

"Це сталося через обрив волоконно-оптичної лінії зв'язку, причина – акт вандалізму", - йдеться у повідомленні.

Вночі провели ремонтні роботи та відновили зв'язок.

За інформацією радника голови МВС Антона Геращенка, це була цілеспрямована диверсія. Правоохоронці за цим фактом відкили кримінальне провадження.

Волоконно-оптичні лінії зв'язку оператора "Vodafone" обірвали у Краматорську, Слов'янську та Лисичанську.

"Ми повинні розуміти, що диверсії на об’єктах зв’язку будуть продовжуватись і далі. І не тільки на мережах оператора "Vodafone", а інших операторах зв’язку. Все це є частиною плану РФ по дестабілізації ситуації в Україні", – додав Геращенко.

Що відомо

Жителі Донеччини та Луганщини 17 лютого вночі повідомляли у соціальних мережах, що частково або повністю зник мобільний зв'язок.

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