Окупанти попри гарантії безпеки обстріляли залізничну станцію на Донеччині

18 лютого о 08:00 ранку російські окупанти відкрили вогонь з артилерії поблизу залізничної станції Скотувата. Укрзалізниця обмежила рух приміських та вантажних поїздів до станції Фенольна.

Про це повідомила пресслужба Донецької Залізниці.

Близько 8 години ранку, неподалік від залізничної станції Скотувата, почався артобстріл. Зауважимо, що на цій ділянці Донецької залізниці проводяться ремонто-відновлювальні роботи. Але навіть після надання гарантій про припинення вогню, дотримуватися їх на непідконтрольній території не стали", -

На цей час ремонтні роботи зупинені, працівників ремонтних бригад евакуювали у сховища.

Що відомо

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