За добу окупанти 47 разів порушили режим тиші — штаб ООС

Упродовж 17 лютого окупанти 47 разів порушили режим припинення вогню. Двоє військовослужбовців і двоє мирних жителів отримали поранення.

Про це повідомляє штаб ООС у вечірньому зведенні.

"Станом на 19 годину з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 47 порушень режиму припинення вогню, 38 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", — повідомили у штабі.

Окупанти гатили з артилерії 122-го калібру, мінометів 120-го та 82-го калібрів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Новотошківського, Водяного, Трудівського, Старогнатівки, Майорська, Південного, Лобачово, Новоселівки, Мар’їнки, Світлодарська, Троїцького, Попасної, Зайцевого, Новозванівки, Станиці Луганській, Пісків, Майорська, Гольмівського, Хрящівки, Авдіївки, Шумів, Травневого, Невельського, Опитного, Гранітного, та Старого Айдара.

В наслідок обстрілу один військовослужбовець дістав поранення, ще один – бойове травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі.

Також внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб.

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