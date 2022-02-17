Стало відомо, що вимагає ексдружина загиблого у ДТП з кортежем Ярославського

Колишня дружина загиблого у ДТП з кортежем Олександра Ярославського і мати спільної із загиблим дитини Катерина Овчаренко вимагає притягти винного у ДТП до відповідальності та компенсувати шкоду.
Про це Суспільному повідомив адвокат Роман Лихачов, який з 17 лютого представляє інтереси жінки.
"Передусім вимагатимемо справедливого рішення, оскільки все-таки її спільна дитина із загиблим втратила батька. Відповідно, вимагатимемо компенсацію, хоча компенсації життя людини взагалі не може бути. В першу чергу — притягнення до відповідальності винних осіб", — сказав Лихачов.
За його словами, мати загиблого відмовилася від будь-яких претензій, колишня дружина загиблого Катерина Овчаренко представляє інтереси 8-річного сина Іллі.
"Батько добре ставився до дитини. Зараз багато розказують, яким негативним був загиблий, однак можу сказати, що сьогодні досить довго спілкувався з Катериною, батько дитини надавав матеріальну допомогу навіть перебуваючи у місцях позбавлення волі", — сказав Роман Лихачов.
Тіло загиблого нині перебуває у чугуївському морзі. Адвокат говорить, що у справі ще буде багато експертиз: "Основне, що мене цікавить нині, — чому у попередніх слідчих діях було втрачено так багато часу".
Загиблому у ДТП було 36 років, він житель Чугуївського району.
Що відомо
- Авто з кортежу Ярославського смертельно травмувало чоловіка ввечері 9 лютого. 10 лютого, за повідомленням прокуратури та поліції, до слідчого управління звернувся працівник фірми Ярославського, який сказав, що був за кермом авто в момент ДТП. Сам бізнесмен 10 лютого вилетів особистим літаком до Лондона. У компанії бізнесмена заявили, що виліт є плановим: Ярославський відвідає виступ сина на концерті та планує відпочити на лижному курорті з родиною.
- В МВС заявили, що до кримінальної відповідальності притягли чоловіка, якого не було на місці аварії — через це міністр внутрішніх справ звільнив начальника поліції Харківщини. Спробу фальсифікації справи розслідує ДБР. Справу передали до Головного слідчого управління Нацполіції, а Офіс генпрокурора забрав на себе процесуальне керівництво у справі.
- Прокуратура скасувала підозру водію фірми Ярославського у ДТП, тепер чоловіку інкримінують приховування злочину, його викликали на допит.
- Бізнесмен Олександр Ярославський відреагував на звернення міністра внутрішніх справ та генпрокурорки щодо повернення в Україну та висловив готовність брати участь у слідчих діях у справі "щойно дозволить графік".