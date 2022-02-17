Стало відомо, що вимагає ексдружина загиблого у ДТП з кортежем Ярославського

Колишня дружина загиблого у ДТП з кортежем Олександра Ярославського і мати спільної із загиблим дитини Катерина Овчаренко вимагає притягти винного у ДТП до відповідальності та компенсувати шкоду.

Про це Суспільному повідомив адвокат Роман Лихачов, який з 17 лютого представляє інтереси жінки.

"Передусім вимагатимемо справедливого рішення, оскільки все-таки її спільна дитина із загиблим втратила батька. Відповідно, вимагатимемо компенсацію, хоча компенсації життя людини взагалі не може бути. В першу чергу — притягнення до відповідальності винних осіб", — сказав Лихачов.

За його словами, мати загиблого відмовилася від будь-яких претензій, колишня дружина загиблого Катерина Овчаренко представляє інтереси 8-річного сина Іллі.

"Батько добре ставився до дитини. Зараз багато розказують, яким негативним був загиблий, однак можу сказати, що сьогодні досить довго спілкувався з Катериною, батько дитини надавав матеріальну допомогу навіть перебуваючи у місцях позбавлення волі", — сказав Роман Лихачов.

Тіло загиблого нині перебуває у чугуївському морзі. Адвокат говорить, що у справі ще буде багато експертиз: "Основне, що мене цікавить нині, — чому у попередніх слідчих діях було втрачено так багато часу".

Загиблому у ДТП було 36 років, він житель Чугуївського району.

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