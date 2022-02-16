Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров намагався роз'єднати ЄС, надіславши 27 країнам-членам листа з вимогою гарантій безпеки, однак отримав у відповідь лише одного – від усього Союзу.

Про це повідомив Жозеп Боррель, Верховний представник Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, передає кореспондент Суспільного.

"Вони усвідомили, що європейський фронт незламний, а солідарність союзників була дуже сильною. Тому він спробував розіслати листи до 27 країн-членів, сподіваючись отримати 27 різних відповідей. Але в цій справі пан Лавров не досяг успіху. Тому що ми надіслали йому єдиний лист, заощадивши час, щоб прочитати 27 листів, усі вони єдині", – заявив Боррель.

Він додав, що це хороший приклад того, як європейці можуть працювати разом із союзниками зі США та іншими світовими країнами. Однак Боррель має опасіння чого очікувати далі від РФ, зважаючи на куцість політичних переговорів.

Європейський дипломат заявив, що не знає, що саме збирається робити Путін з ОРДЛО.

"Ми не знаємо, що збирається робити Путін, але зрозуміло, що він має продовжувати пропонувати обидві речі одночасно. Вести переговори, бути готовим брати участь у переговорах", – підсумував Боррель.

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