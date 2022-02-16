Швеція заявила, що не подаватиме заяву на вступ у НАТО

Швеція не планує подавати заяву на вступ до Північноатлантичного альянсу, однак співпрацюватиме із НАТО за низкою оборонних ініціатив.

Про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде, повідомляється на сайті МЗС країни.

"Уряд не має наміру подавати заявку на вступ до НАТО. Лінія безпекової політики незмінна. Наш нейтралітет служить нам на благо і сприяє стабільності та безпеці у Північній Європі. Ми поєднуємо це з оборонною політикою, яка тримається на двох стовпах: зміцненні національного потенціалу та розширенні міжнародного співробітництва в галузі оборони", — заявила вона.

За словами посадовиці, при цьому безпекова ситуація у європейському регіоні залишається напруженою.

"Все більше спостерігається конфронтаційна риторика та військові дії Росії, як видимі, так і таємні. Посилена російська військова присутність біля кордонів України та вимоги Росії щодо гарантій безпеки загрожують суті європейського порядку безпеки", — підкреслила Лінде.

Вона наголосила, що Україна, як і Швеція, має право робити свій власний вибір безпекової політики.

"Росія не має права диктувати їх за допомогою загроз і насильства. Норми міжнародного права про державний суверенітет і політичну незалежність є частиною європейського порядку безпеки", — підсумувала посадовиця.

У січні заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд говорила про готовність обговорити членство Швеції у НАТО.

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