Швеція заявила, що не подаватиме заяву на вступ у НАТО

Швеція не планує подавати заяву на вступ до Північноатлантичного альянсу, однак співпрацюватиме із НАТО за низкою оборонних ініціатив.
Про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде, повідомляється на сайті МЗС країни.
"Уряд не має наміру подавати заявку на вступ до НАТО. Лінія безпекової політики незмінна. Наш нейтралітет служить нам на благо і сприяє стабільності та безпеці у Північній Європі. Ми поєднуємо це з оборонною політикою, яка тримається на двох стовпах: зміцненні національного потенціалу та розширенні міжнародного співробітництва в галузі оборони", — заявила вона.
За словами посадовиці, при цьому безпекова ситуація у європейському регіоні залишається напруженою.
"Все більше спостерігається конфронтаційна риторика та військові дії Росії, як видимі, так і таємні. Посилена російська військова присутність біля кордонів України та вимоги Росії щодо гарантій безпеки загрожують суті європейського порядку безпеки", — підкреслила Лінде.
Вона наголосила, що Україна, як і Швеція, має право робити свій власний вибір безпекової політики.
"Росія не має права диктувати їх за допомогою загроз і насильства. Норми міжнародного права про державний суверенітет і політичну незалежність є частиною європейського порядку безпеки", — підсумувала посадовиця.
У січні заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд говорила про готовність обговорити членство Швеції у НАТО.
Що відомо
- Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Але секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.
- 13 лютого Україна скликала зустріч країн-учасниць Віденського документа включно з Росією на 15 лютого. На такий крок наша країна пішла після того, як Москва не надала Україні пояснень щодо військових навчань. Але у РФ відповіли, що участі в зустрічі брати не будуть.
- Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. За результатами рейтингового голосування депутати вирішили винести це питання на пленарне засідання та одразу направити його Володимиру Путіну.
- 15 лютого Верховна рада звернулась до міжнародних організацій та парламентів країн світу щодо невизнання незалежності так званих ДНР та ЛНР, самопроголошених на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що визнання Росією "ЛНР" та "ДНР" буде розцінено Україною як вихід Росії з Мінських угод.
- Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, у разі, якщо РФ офіційно визнає так звані Донецьку і Луганську "народні республіки", це стане "черговим грубим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України" і "порушенням Мінських домовленостей".
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