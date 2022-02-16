У Львові вшосте повідомили про замінування усіх шкіл міста

Вранці, 16 лютого, у Львові знову повідомили про замінування усіх шкіл у місті. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Анонімне повідомлення надійшло у поліцію близько 10:30. За адресами виїхали слідчо-оперативні групи, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські.

Наразі з приміщень евакуюють дітей та освітян. Правоохоронці почали обстежувати приміщення навчальних закладів, а також прилеглі території.

Суспільне Львів Евакуація учнів

Від початку року це вже шостий випадок, коли повідомляють про замінування шкіл у Львові.

Що відомо

12 січня до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування усіх шкіл Львова. Вчителі виводили учнів на двір та телефонували батькам, аби ті забрали дітей зі школи. Тоді перевірили 130 шкіл. Із цих навчальних закладів евакуювали 3051 вчителя та 30 906 учнів.

21 січня невідомі вдруге повідомили про замінування усіх шкіл у Львові. У жодному із навчальних закладів вибухівки не знайшли.

28 січня у Львові втретє повідомили про замінування усіх шкіл у місті. Із навчальних закладів евакуювали учнів та персонал. Того ж дня з'явилося повідомлення про замінування ТРЦ. За вказаними анонімом адресами вибухівки не знайшли.

Ввечері, 1 лютого, на "Гарячу лінію міста" надійшло повідомлення про замінування вулиць Весняна, Тракт Глинянський, Сонячна, Шевченка та Бандери.

7 лютого у Львові повідомили про замінування трьох ТРЦ. Там вибухівки не знайшли.

Пообіді, 11 лютого, у Львові знову повідомили про замінування усіх шкіл, дитячих садків та торгово-розважальних центрів у місті.

14 лютого надійшло анонімне повідомлення про замінування банку в центрі Львова.

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