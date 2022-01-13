У львівських школах під час обстежень вибухівки не знайшли

У Львові перевірили школи через повідомлення про замінування, яке надіслав анонім 12 січня. У жодному із навчальних закладів вибухівки не знайшли. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Правоохоронці обстежували приміщення навчальних закладів та прилеглі території. Із навчальних закладів евакуйовували учнів та працівників.

За інформацією обласного департаменту із питань цивільного захисту, перевірили 130 шкіл. Із цих навчальних закладів евакуювали 3051 вчителя та 30 906 учнів.

Нацполіція Львівщини До перевірки залучали кінологів зі службовими собаками

У пресслужбі Львівської міської ради повідомили, що станом на на ранок 13 січня 82 навчальні заклади повернулись до очного навчання, 5 шкіл навчаються дистанційно, ще 40 шкіл перебувають на канікулах.

За цим фактом вже відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від двох до шести років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють особу аноніма.

Що відомо

12 січня до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування усіх шкіл Львова. Вчителі виводили учнів на двір та телефонували батькам, аби ті забрали дітей зі школи.

На місцях працювали слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські.

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону