У Львові повідомили про замінування п'яти вулиць

Ввечері, 1 лютого, на "Гарячу лінію міста" надійшло повідомлення про замінування вулиць Весняна, Тракт Глинянський, Сонячна, Шевченка та Бандери. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За інформацією мерії, анонім повідомив, що вибух має відбутися 2 лютого о 02:00. Наразі вулиці обстежують на наявність вибухонебезпечних предметів.

Районні адміністрації працюють спільно із правоохоронцями. Інформацію про замінування Суспільному підтвердила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська. За її словами, повідомлення надійшло о 19:00. Зараз усі служби обстежують вулиці, а правоохоронці намагаються встановити особу аноніма.

Що відомо

12 січня до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування усіх шкіл Львова. Вчителі виводили учнів на двір та телефонували батькам, аби ті забрали дітей зі школи. Тоді перевірили 130 шкіл. Із цих навчальних закладів евакуювали 3051 вчителя та 30 906 учнів.

21 січня невідомі вдруге повідомили про замінування усіх шкіл у Львові. У жодному із навчальних закладів вибухівки не знайшли.

28 січня у Львові втретє повідомили про замінування усіх шкіл у місті. Із навчальних закладів евакуювали учнів та персонал. Того ж дня з'явилося повідомлення про замінування ТРЦ. За вказаними анонімом адресами вибухівки не знайшли.

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