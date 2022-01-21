У Львові знову повідомили про замінування шкіл

21 січня анонім повідомив про замінування шкіл у Львові. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Правоохоронці розпочали обстеження навчальних закладів. Як уточнили у пресслужбі Львівської міської ради, надійшло повідомлення про замінування усіх шкіл Львова.

З навчальних закладів евакуюють учнів та працівників.

"Ми діємо за протоколом. Класні керівники інформують батьків, дітей евакуюємо на вулицю, батьки приходять і забирають їх додому. Приміщення – на поверхах, всередині та ззовні – відповідні служби обстежують на наявність невідомих предметів та вибухонебезпечних матеріалів", – розповіла керівниця міського управління освіти Леся Васюта.

Це вже вдруге від початку року у Львові перевіряють повідомлення про замінування усіх міських шкіл.

Що відомо

12 січня до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування усіх шкіл Львова. Вчителі виводили учнів на двір та телефонували батькам, аби ті забрали дітей зі школи. Тоді перевірили 130 шкіл. Із цих навчальних закладів евакуювали 3051 вчителя та 30 906 учнів.

17 січня до поліції надійшло повідомлення про замінування коледжу Львівської політехніки, що на проспекті Святого Івана Павла II у Львові. За адресою вибухівки не знайшли.

18 січня у Львові повідомили про замінування ліцею №93, що у Сихівському районі. Із будівлі ліцею евакуювали майже 1400 людей: 1300 учнів та 90 працівників.

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