У школах Львова під час перевірки вибухівки не знайшли

Уночі, 22 січня, у Львові завершили перевірку усіх шкіл міста через повідомлення про замінування, яке напередодні надіслав анонім. У жодному із навчальних закладів вибухівки не знайшли. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Анонімне повідомлення про замінування надійшло до поліції зранку, 21 січня. Тоді із навчальних закладів евакуювали працівників та школярів. Правоохоронці обстежували приміщення навчальних закладів та прилеглі території.

Станом на 2:50, 22 січня, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших груп поліції перевірили приміщення усіх шкіл Львова та прилеглі території. Під час огляду вибухонебезпечних речовин та вибухових пристроїв не знайшли.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі терміном від двох до шести років.

Правоохоронці шукають людину, яка повідомила про замінування.

Як повідомили на Facebook-сторінці СБУ, за хвилею псевдомінувань в Україні стоять російські спецслужби:

"Спецслужби Російської Федерації активно використовують псевдомінування об’єктів соціальної сфери та критичної інфраструктури, як один із елементів гібридної війни для посилення тиску на Україну. Мета спецслужб країни-агресора очевидна – посіяти тривогу та паніку в суспільстві. Встановлено, що більшість повідомлень надіслані користувачами інтернету, які перебувають на території суміжних пострадянських країн або на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей".

Загалом, від початку 2022 року СБУ зафіксувала понад 300 анонімних повідомлень про замінування. Жодне з них після перевірок не підтвердилось. До прикладу, в 2021 році надійшло понад 1100 таких повідомлень за рік.

Що відомо

12 січня до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування усіх шкіл Львова. Вчителі виводили учнів на двір та телефонували батькам, аби ті забрали дітей зі школи. Тоді перевірили 130 шкіл. Із цих навчальних закладів евакуювали 3051 вчителя та 30 906 учнів.

17 січня до поліції надійшло повідомлення про замінування коледжу Львівської політехніки, що на проспекті Святого Івана Павла II у Львові. За адресою вибухівки не знайшли.

18 січня у Львові повідомили про замінування ліцею №93, що у Сихівському районі. Із будівлі ліцею евакуювали майже 1400 людей: 1300 учнів та 90 працівників.

21 січня невідомі вдруге повідомили про замінування усіх шкіл у Львові.

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