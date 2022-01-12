У Львові повідомили про замінування усіх шкіл

У Львові повідомили про замінування усіх міських шкіл. Цю інформацію у коментарі Суспільному підтвердила речниця Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська.

У Львові є 149 шкіл. За словами Світлани Добровольської, повідомлення про замінування шкіл у Львові надійшло 12 січня о 11:00. Правоохоронці обстежують приміщення шкіл та прилеглу територію. Вже проводиться евакуація учнів та працівників шкіл.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські.

Як повідомили у міському управлінні освіти, в цій ситуації усі навчальні заклади діють згідно з протоколом.

"Станом на сьогодні ще не всі заклади освіти вийшли на навчання – вчиться лише частина. Ми діємо за протоколом. Класні керівники обдзвонюють усіх батьків, дітей ми евакуюємо на вулицю, батьки приходять і забирають їх додому. Обстежуємо приміщення – на поверхах, всередині та ззовні – на наявність якихось невідомих предметів та вибухонебезпечних матеріалів. Будуть відповідні служби, вони обстежуватимуть заклади", — розповіла керівниця управління освіти Леся Васюта.

За словами речниці Нацполіції Львівщини Світлани Добровольської, станом на 17:00 в приміщеннях шкіл або на прилеглій території жодних вибухонебезпечних предметів не знайшли.

Станом на 20:50 перевірки тривають, повідомила Світлана Добровольська.

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