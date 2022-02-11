У Львові знову повідомили про замінування навчальних закладів та ТРЦ

Пообіді, 11 лютого, у Львові повідомили про замінування усіх шкіл, дитячих садків та торгово-розважальних центрів у місті. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Анонімне повідомлення надійшло у поліцію близько 15:30. За адресами виїхали слідчо-оперативні групи, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські.

Наразі з приміщень евакуюють дітей, освітян, працівників та відвідувачів ТРЦ. Правоохоронці почали обстежувати приміщення навчальних закладів та торгово-розважальних центрів, а також прилеглі території.

Це п'ятий випадок, коли повідомляють про замінування шкіл у Львові, від початку року.

Що відомо

12 січня до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування усіх шкіл Львова. Вчителі виводили учнів на двір та телефонували батькам, аби ті забрали дітей зі школи. Тоді перевірили 130 шкіл. Із цих навчальних закладів евакуювали 3051 вчителя та 30 906 учнів.

17 січня до поліції надійшло повідомлення про замінування коледжу Львівської політехніки, що на проспекті Святого Івана Павла II у Львові. За адресою вибухівки не знайшли.

18 січня у Львові повідомили про замінування ліцею №93, що у Сихівському районі. Із будівлі ліцею евакуювали майже 1400 людей: 1300 учнів та 90 працівників.

21 січня невідомі вдруге повідомили про замінування усіх шкіл у Львові. У жодному із навчальних закладів вибухівки не знайшли.

Ще одне повідомлення про замінування шкіл надійшло 27 січня. Із навчальних закладів тоді також евакуювали учнів та персонал. Вибухівки не знайшли.

Нове повідомлення про замінування усіх шкіл, торгових центрів та дитячих садків Львова надійшло 9 лютого. Вибухівки не знайшли.

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