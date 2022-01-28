У Львові перевірили усі школи та ТРЦ. Вибухівки не знайшли

Уночі, 27 січня, у Львові завершили перевірку усіх шкіл та ТРЦ міста через повідомлення про замінування, яке напередодні надіслав анонім. Під час обстеження вибухівки не знайшли. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Анонімне повідомлення про замінування усіх шкіл та торгово-розважальних центрів міста надійшло на електронну пошту СБУ 27 січня, близько 9:45. Тоді із навчальних закладів евакуювали усіх учнів та освітян. З приміщення ТРЦ вивели працівників та відвідувачів. Усього — 8587 людей.

Як повідомили на Facebook-сторінці Департаменту з питань цивільного захисту, станом на 23:00, 27 січня, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших груп поліції перевірили приміщення усіх шкіл та ТРЦ Львова та прилеглі території. Всього обстежили 106 об'єктів. Під час огляду вибухонебезпечних речовин та вибухових пристроїв не знайшли.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі терміном від двох до шести років.

Правоохоронці шукають аноніма, який повідомив про замінування.

Що відомо

12 січня до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування усіх шкіл Львова. Вчителі виводили учнів на двір та телефонували батькам, аби ті забрали дітей зі школи. Тоді перевірили 130 шкіл. Із цих навчальних закладів евакуювали 3051 вчителя та 30 906 учнів.

17 січня до поліції надійшло повідомлення про замінування коледжу Львівської політехніки, що на проспекті Святого Івана Павла II у Львові. За адресою вибухівки не знайшли.

18 січня у Львові повідомили про замінування ліцею №93, що у Сихівському районі. Із будівлі ліцею евакуювали майже 1400 людей: 1300 учнів та 90 працівників.

21 січня невідомі вдруге повідомили про замінування усіх шкіл у Львові. У жодному із навчальних закладів вибухівки не знайшли.

28 січня у Львові втретє повідомили про замінування усіх шкіл у місті. Із навчальних закладів евакуювали учнів та персонал. Того ж дня з'явилося повідомлення про замінування ТРЦ.

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