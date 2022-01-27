У Львові триває евакуація учнів із шкіл через повідомлення про замінування

У Львові повідомили про замінування усіх шкіл у місті. Із навчальних закладів евакуюють учнів та персонал. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Керівниця міського управління освіти Леся Васюта повідомила, що інформація про замінування усіх шкіл міста надійшла у Службу безпеки України. Всі школи повідомлені про замінування, зараз триває евакуація. Також вчителі повідомляють батьків, аби дітей забрали додому.

Інформацію про замінування підтвердила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська. За її словами, зараз триває перевірка навчальних закладів та прилеглих територій.

"Це вже в нас не перша евакуація за досить таки нетривалий час. Діти вже навчені, працівники навчені. Оголосили сигнал евакуації: ми у Viber-групі передали, що евакуація, дали три рази по три довгих дзвінки. Діти вже знають. Діти швиденько одягнулися і вчителі швидко вивели усіх на вулицю", – директорка 22 школи Ірина Бліновська.

У цій школі евакуювали сім класів, решта учнів навчаються онлайн. Станом на 27 січня учні старших класів навчаються дистанційно. Також онлайн навчається частина молодших класів львівських шкіл.

Це вже втретє від початку року у Львові перевіряють усі школи через повідомлення про замінування.

Також невідомий повідомив про замінування ТРЦ "Форум", що на вулиці Під Дубом. Звідти евакуювали працівників та відвідувачів. Правоохоронці обстежують приміщення торгово-розважального центру та прилеглу територію. Цю інформацію підтвердила Суспільному речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Суспільне Львів Усіх відвідувачів та працівників ТРЦ евакуювали через повідомлення про замінування

Що відомо

12 січня до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування усіх шкіл Львова. Вчителі виводили учнів на двір та телефонували батькам, аби ті забрали дітей зі школи. Тоді перевірили 130 шкіл. Із цих навчальних закладів евакуювали 3051 вчителя та 30 906 учнів.

17 січня до поліції надійшло повідомлення про замінування коледжу Львівської політехніки, що на проспекті Святого Івана Павла II у Львові. За адресою вибухівки не знайшли.

18 січня у Львові повідомили про замінування ліцею №93, що у Сихівському районі. Із будівлі ліцею евакуювали майже 1400 людей: 1300 учнів та 90 працівників.

21 січня невідомі вдруге повідомили про замінування усіх шкіл у Львові. У жодному із навчальних закладів вибухівки не знайшли.

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