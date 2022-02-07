У Львові повідомили про замінування трьох ТРЦ

7 лютого до поліції надійшло повідомлення про замінування трьох торгово-розважальних центрів. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Анонім повідомив про замінування ТРЦ на вулицях Стрийській ("Кінг-Крос Леополіс"), Кульпарківській ("Вікторія Гарденс") та Під Дубом ("Форум"). За словами Світлани Добровольської, із приміщень евакуюють персонал та відвідувачів.

За вказаними анонімом адресами працюють відповідні служби – це правоохоронці, кінологи, вибухотехніки тощо.

Також правоохоронці встановлюють особу аноніма.

Станом на 18:00 усі торгво-розважальні центри перевірили – вибухонебезпечних предметів не знайшли. Про це повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Завідомо неправдиве повідомлення про замінування – це кримінальний злочин (ч.1 ст.259). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі терміном від двох до шести років.

Що відомо

12 січня до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування усіх шкіл Львова. Вчителі виводили учнів на двір та телефонували батькам, аби ті забрали дітей зі школи. Тоді перевірили 130 шкіл. Із цих навчальних закладів евакуювали 3051 вчителя та 30 906 учнів.

21 січня невідомі вдруге повідомили про замінування усіх шкіл у Львові. У жодному із навчальних закладів вибухівки не знайшли.

28 січня у Львові втретє повідомили про замінування усіх шкіл у місті. Із навчальних закладів евакуювали учнів та персонал. Того ж дня з'явилося повідомлення про замінування ТРЦ. За вказаними анонімом адресами вибухівки не знайшли.

Ввечері, 1 лютого, на "Гарячу лінію міста" надійшло повідомлення про замінування вулиць Весняна, Тракт Глинянський, Сонячна, Шевченка та Бандери.

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