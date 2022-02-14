У Львові повідомили про замінування банку. Вибухівки не знайшли

У понеділок, 14 лютого, надійшло анонімне повідомлення про замінування банку в центрі Львова. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська.

Анонімне повідомлення про замінування банку на площі Міцкевича, 4 надійшло у поліцію вранці, 14 лютого. З будівлі евакуювали 67 працівників та відвідувачів. Правоохоронці обстежували приміщення та прилеглі території.

Кінологи, спеціалісти-вибухотехніки та співробітники інших груп поліції перевірили приміщення банку та прилеглі території. Під час огляду вибухонебезпечних речовин та вибухових пристроїв не знайшли.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі терміном від двох до шести років.

Правоохоронці встановлюють особу аноніма, який повідомив про замінування.

Що відомо

7 лютого у Львові повідомили про замінування трьох ТРЦ. Там вибухівки не знайшли.

12 січня до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування усіх шкіл Львова. Вчителі виводили учнів на двір та телефонували батькам, аби ті забрали дітей зі школи. Тоді перевірили 130 шкіл. Із цих навчальних закладів евакуювали 3051 вчителя та 30 906 учнів.

21 січня невідомі вдруге повідомили про замінування усіх шкіл у Львові. У жодному із навчальних закладів вибухівки не знайшли.

28 січня у Львові втретє повідомили про замінування усіх шкіл у місті. Із навчальних закладів евакуювали учнів та персонал. Того ж дня з'явилося повідомлення про замінування ТРЦ. За вказаними анонімом адресами вибухівки не знайшли.

Ввечері, 1 лютого, на "Гарячу лінію міста" надійшло повідомлення про замінування вулиць Весняна, Тракт Глинянський, Сонячна, Шевченка та Бандери.

Пообіді, 11 лютого, у Львові знову повідомили про замінування усіх шкіл, дитячих садків та торгово-розважальних центрів у місті.

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