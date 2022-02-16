Підняття прапора та виконання гімну: як у Миколаєві відзначають День єднання

16 лютого жителі Миколаєва прийшли до скверу "Юних героїв", щоб взяти участь у піднятті прапора з нагоди Дня єднання українського народу.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка Суспільного Валентина Гурова.

У сквері "Юних Героїв" піднімали найбільший на Миколаївщині державний прапор та виконали гімн України.

У заході взяли участь містяни, представники обласної та місцевої влади.

Фото: Валентина Гурова / Суспільне Миколаїв Сквер "Юних героїв"

За словами Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича, сьогодні усі українці об’єдналися, попри розбіжності всередині держави.

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Що відомо

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців на тлі напруженості навколо ескалації на кордоні з Росією. Він, зокрема, повідомив, що день 16 лютого, який анонсують, як дату можливого нападу РФ, Україна зробить Днем єднання. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.

Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Але секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.

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