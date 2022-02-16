"Не поступимося територією Європи". У США готовий проєкт пакету санкцій проти РФ

Сенатори від Республіканської партії внесла до верхньої палати Конгресу США законопроєкт, що передбачає економічні та політичні санкції проти Росії, які можуть бути запроваджені вже цими днями, у документі також йдеться про додаткову допомогу Україні.

Про це повідомляє пресслужба комітету з питань міжнародних відносин Сенату США.

"Військового вторгнення досі не сталося, але є інші способи, у які Росія може напасти на Україну, і які можуть бути виснажливими для українців, а також для європейської безпеки в цілому", – заявив співавтор законопроєкту, старший член комітету з питань міжнародних відносин Джим Ріш.

Республіканців назвали документ "Never Yielding Europe’s Territory", що у перекладі означає "ніколи не поступимося територією Європи". Абревіатура проєкт закону має певний символізм – NYET (від російського "нет").

Пакет санкцій передбачає негайні дії з метою зупинки проєкту Nord Stream 2, масштабні економічні втрати для Росії, а також зміцнює союзників і партнерів США та надає підтримку Україні.

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