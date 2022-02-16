"Не поступимося територією Європи". У США готовий проєкт пакету санкцій проти РФ

Сенатори від Республіканської партії внесла до верхньої палати Конгресу США законопроєкт, що передбачає економічні та політичні санкції проти Росії, які можуть бути запроваджені вже цими днями, у документі також йдеться про додаткову допомогу Україні.
Про це повідомляє пресслужба комітету з питань міжнародних відносин Сенату США.
"Військового вторгнення досі не сталося, але є інші способи, у які Росія може напасти на Україну, і які можуть бути виснажливими для українців, а також для європейської безпеки в цілому", – заявив співавтор законопроєкту, старший член комітету з питань міжнародних відносин Джим Ріш.
Республіканців назвали документ "Never Yielding Europe’s Territory", що у перекладі означає "ніколи не поступимося територією Європи". Абревіатура проєкт закону має певний символізм – NYET (від російського "нет").
Пакет санкцій передбачає негайні дії з метою зупинки проєкту Nord Stream 2, масштабні економічні втрати для Росії, а також зміцнює союзників і партнерів США та надає підтримку Україні.
Що відомо
- Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Але секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.
- 13 лютого Україна скликала зустріч країн-учасниць Віденського документа включно з Росією на 15 лютого. На такий крок наша країна пішла після того, як Москва не надала Україні пояснень щодо військових навчань. Але у РФ відповіли, що участі в зустрічі брати не будуть.
- Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. За результатами рейтингового голосування депутати вирішили винести це питання на пленарне засідання та одразу направити його Володимиру Путіну.
- 15 лютого Верховна рада звернулась до міжнародних організацій та парламентів країн світу щодо невизнання незалежності так званих ДНР та ЛНР, самопроголошених на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що визнання Росією "ЛНР" та "ДНР" буде розцінено Україною як вихід Росії з Мінських угод.
- Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, у разі, якщо РФ офіційно визнає так звані Донецьку і Луганську "народні республіки", це стане "черговим грубим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України" і "порушенням Мінських домовленостей".
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