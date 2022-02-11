Росія стягнула додаткові війська в окупований Крим і Білорусь — супутникові фото

За даними супутникових знімків американської компанії Maxar Technologies, зроблених 9 і 10 лютого, Росія продовжує розгортати війська та озброєння довкола України — зокрема на заході РФ, у Білорусі та в окупованому Криму.

Про це повідомляє The New York Times.

Йдеться зокрема про стягування додаткових військ у Новоозерне і Славне біля західного узбережжя окупованого Криму, а також понад 550 наметів для військових і сотні одиниць озброєння біля закинутого аеродрому в Октябрському, що в центральній частині півострова.

У Курській області, що на заході Росії, розгорнуті додаткові сили на полігоні. Видання зазначає, що він розташований за близько 110 кілометрів від східного кордону України. Як випливає із супутникових знімків, туди найближчим часом можуть прибути додаткові сили.

Що стосується Білорусі, то на аеродром біля села Зябровка прибули війська, техніка і польовий шпиталь. Так само військова активність спостерігається і біля міста Річиця (менш ніж за 45 кілометрів від українського кордону), де до січня переміщень військ не було.

Нагадаємо, що на території Білорусі 10 лютого розпочався другий етап спільних військових навчань "Союзна рішучість-2022", які за планом триватимуть до 20 лютого. Навчання відбуваються на тлі російської ескалації біля кордонів України.

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Що відомо

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Від початку листопада 2021 року, коли з'явилася інформацію про можливість повномасштабного нападу Росії на Україну, низка ЗМІ припускали можливість нападу в тому числі з території Білорусі. Наприкінці листопада Лукашенко заявив, що в разі конфлікту Росії та України Білорусь буде на боці Росії.

Невизнаний низкою країн президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що розмістить на кордоні з Україною "цілий контингент" армії "у відповідь" на нібито стягування українських військ до кордонів Білорусі. Крім того, Лукашенко заявив, що частині співробітників міністерства з надзвичайних ситуацій видадуть вогнепальну зброю.

Напередодні Росія повідомила про закриття частини акваторії Чорного та Азовського морів для здійснення "військово-морських навчань", але 10 лютого заявила, що не планує закривати південну частину Азовського моря для проведення військових навчань.

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