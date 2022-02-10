Росія і Білорусь розпочали спільні військові навчання біля кордонів з Україною

На території Білорусі 10 лютого розпочався другий етап спільних військових навчань "Союзна рішучість-2022", які за планом триватимуть до 20 лютого. Навчання відбуваються на тлі російської ескалації біля кордонів України.

Про початок навчань повідомили міністерства оборони Росії та Білорусі.

Офіційна мета навчань полягає в "запобіганні й відбитті зовнішньої агресії під час ведення оборонної операції, а також протидії тероризму й захисті інтересів Союзної держави" Росії та Білорусі. Будуть задіяні полігони "Домановський", "Гозький", "Обус-Лісновський", "Брестський" та "Осиповицький" та аеродроми "Барановичі", "Лунінець", "Ліда" й "Мачуліщі".

Під час навчань російські та білоруські військові посилять охорону прикордонних територій і відпрацьовуватимуть сценарій вторгнення озброєних бойовиків і диверсійно-розвідувальних груп противника, а також "окремі питання постконфліктного врегулювання".

Для навчань Росія перекинула додаткові сили зі Східного воєнного округу, що за 10 тисяч кілометрів від Білорусі. Але, за даними Conflict Intelligence Team, лише частина сил вирушила до заявлених для навчань полігонів, тоді як решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.

Крім того, розслідувачі CIT раніше заявляли, що на південь та захід РФ з різних регіонів Росії перекидають техніку Військ національної гвардії Росії (входять до складу Росгвардії).

Кількість військовослужбовців і техніки, яка братиме участь у "Союзній рішучості", не називалася. За даними DW, на білоруській території перебувають російські зенітно-ракетні комплекси С-400, зенітний ракетно-гарматний дивізіон "Панцир-С", багатоцільові винищувачі Су-35С і штурмовики Су-25СМ.

Паралельно з російсько-білоруською "Союзною рішучістю-2022" 10-20 лютого українська армія проведе планові навчання “Українська заметіль” в різних областях України.

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Що відомо

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Від початку листопада 2021 року, коли з'явилася інформацію про можливість повномасштабного нападу Росії на Україну, низка ЗМІ припускали можливість нападу в тому числі з території Білорусі. Наприкінці листопада Лукашенко заявив, що в разі конфлікту Росії та України Білорусь буде на боці Росії.

Невизнаний низкою країн президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що розмістить на кордоні з Україною "цілий контингент" армії "у відповідь" на нібито стягування українських військ до кордонів Білорусі. Крім того, Лукашенко заявив, що частині співробітників міністерства з надзвичайних ситуацій видадуть вогнепальну зброю.

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