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Украерорух рекомендував авіакомпаніям тимчасового не літати над Чорним морем
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Украерорух рекомендував авіакомпаніям тимчасового не літати над Чорним морем

Тетяна Яворович
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Украерорух рекомендував авіакомпаніям тимчасового не літати над Чорним морем Фото: Facebook/Владислав Балінський

Держпідприємство "Украерорух" рекомендувало авіакомпаніям 14 лютого протягом певного проміжку часу не виконувати польоти у повітряному просторі над Чорним морем.

Про це повідомила пресслужба держпідприємства.

"Україною здійснено офіційну публікацію аеронавігаційної інформації про активацію потенційно небезпечної зони у повітряному просторі над Чорним морем — з 14.02 по 19.02.2022. Тому вже від завтра авіакомпаніям рекомендовано не виконувати польоти протягом визначено проміжку часу над цією зоною та заздалегідь планувати оптимальні маршрути з урахуванням поточної ситуації", — йдеться у заяві Украероруху.

У держпідприємстві наголосили, що ця рекомендація не блокує в цілому польоти у зоні Чорного та Азовського моря, а повітряний простір України залишається відкритим і доступним для польотів.

Раніше Мінінфраструктури спростувало інформацію про начебто закриття повітряного простору України на тлі загрози російського вторгнення. Також у міністерстві запевнили, що держава забезпечить повернення усіх українців з-за кордону у разі потреби.

Що відомо

  • 13 лютого авіакомпанія SkyUp заявила про призупинення продажу квитків через вимогу власників літаків якомога швидше повернути судна на територію ЄС.
  • 12 лютого рейс української авіакомпанії SkyUp, що летів з острова Мадейра до Києва, здійснив вимушену посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.
  • Кілька десятків країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз вирішив не закривати своїх дипломатичних представництв у Києві.
  • 12 лютого Державний департамент США закликав дипломатів, які не займають критично важливі посади, виїхати з посольства США у Києві.
  • Нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити польоти до України через загрозу російського вторгнення.
  • 12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

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