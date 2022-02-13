Украерорух рекомендував авіакомпаніям тимчасового не літати над Чорним морем

Держпідприємство "Украерорух" рекомендувало авіакомпаніям 14 лютого протягом певного проміжку часу не виконувати польоти у повітряному просторі над Чорним морем.

Про це повідомила пресслужба держпідприємства.

"Україною здійснено офіційну публікацію аеронавігаційної інформації про активацію потенційно небезпечної зони у повітряному просторі над Чорним морем — з 14.02 по 19.02.2022. Тому вже від завтра авіакомпаніям рекомендовано не виконувати польоти протягом визначено проміжку часу над цією зоною та заздалегідь планувати оптимальні маршрути з урахуванням поточної ситуації", — йдеться у заяві Украероруху.

У держпідприємстві наголосили, що ця рекомендація не блокує в цілому польоти у зоні Чорного та Азовського моря, а повітряний простір України залишається відкритим і доступним для польотів.

Раніше Мінінфраструктури спростувало інформацію про начебто закриття повітряного простору України на тлі загрози російського вторгнення. Також у міністерстві запевнили, що держава забезпечить повернення усіх українців з-за кордону у разі потреби.

Що відомо

13 лютого авіакомпанія SkyUp заявила про призупинення продажу квитків через вимогу власників літаків якомога швидше повернути судна на територію ЄС.

12 лютого рейс української авіакомпанії SkyUp, що летів з острова Мадейра до Києва, здійснив вимушену посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

Кілька десятків країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз вирішив не закривати своїх дипломатичних представництв у Києві.

12 лютого Державний департамент США закликав дипломатів, які не займають критично важливі посади, виїхати з посольства США у Києві.

Нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити польоти до України через загрозу російського вторгнення.

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

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