Літак SkyUp, що летів з Мадейри, не зміг приземлитися у Києві. Що сталося

Рейс української авіакомпанії SkyUp, який летів з острова Мадейра до Києва, здійснив вимушену посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні. Звідти пасажирів привезуть до української столиці автобусами.

Що сталося

Як повідомили у пресслужбі SkyUp, 12 лютого лізингодавець — резидент Ірландії — повідомив авіакомпанію про негайну заборону на вліт літака з бортовим номером UR-SQO в повітряний простір України. У результаті літак, що виконував рейс за маршрутом Фуншал (Мадейра, Португалія) — Бориспіль (Україна) був вимушений здійснити посадку в найближчому до території України аеропорту в Кишиневі.

"Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутись до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва", — розповіли в авіакомпанії.

В SkyUp додали, що змогли організувати трансфер для 175 пасажирів з Кишинева до Києва та забезпечили всіх пасажирів харчуванням.

На борту літака була й Ольга Руднєва, виконавча директорка Фонду Олени Пінчук. Про цю ситуацію вона розповіла у сторіз в Instagram. За її словами, пасажирам повідомили про те, що борт сяде у Кишиневі за дві години до посадки у Борисполі.

"Повідомили, що лізингодавець борту не готовий ризикувати літаком і тому він не дозволяє залітати у повітряний простір України. Посадили у Кишиневі, звідси автобусами до Києва коли-небудь. При цьому булки роздали", — розповіла Руднєва.

Коментуючи можливе скасування рейсів авіакомпаній до України на тлі заяв про загрозу вторгнення Росії, у пресслужбі аеропорту "Бориспіль" повідомили Суспільному, що наразі повітряна гавань "працює у штатному режимі згідно з розкладом".

Що кажуть у МЗС

Речник українського МЗС Олег Ніколенко повідомив Суспільному, що посольство України в Молодові надає консульську допомогу пасажирам літака SkyUp.

"Українські консули нині перебувають в аеропорту разом з громадянами, взаємодіють з авіатранспортними органами Молдови та підтримують зв‘язок із представниками авіакомпанії. Для пасажирів організовано харчування", — поінформував він.

За інформацією Ніколенка, зараз готується доправлення українців до Києва наземним транспортом. Для цього до Кишинева вже прибути чотири автобуси, які впродовж години вирушать до України. Речник додав, що МЗС готове надати максимальне сприяння компанії SkyUp та іншим українським авіаперевізникам у вирішенні проблемних питань, пов’язаних зі здійсненням їхніх авіарейсів.

Що відомо

Більше десятка країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз вирішив не закривати своїх дипломатичних представництв у Києві.

12 лютого Державний департамент США закликав дипломатів, які не займають критично важливі посади, виїхати з посольства США у Києві.

Нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити польоти до України через загрозу російського вторгнення.

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